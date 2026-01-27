Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZÁSAH BRATISLAVSKEJ KRIMINÁLKY: Zadržali šesť ľudí s množstvom drog

Miesto činu. Foto: Polícia

Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Policajti bratislavskej krajskej kriminálky zrealizovali v súčinnosti s Národnou protidrogovou jednotkou Prezídia Policajného zboru na území Bratislavy rozsiahlu akciu zameranú na drogy. V rámci nej zadržali celkovo šesť osôb s veľkým množstvom drog. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vec je aktuálne v procese dokumentovania,“ dodala polícia.
.

