Bratislavská polícia zaznamenala 91 porušení zákazu vychádzania

Bratislava 5. februára (TASR) - V období od 29. januára do 4. februára zaznamenala bratislavská polícia 91 porušení zákazu vychádzania. Povinné rúško nemalo 46 kontrolovaných osôb. Lekárom stanovenú karanténu nedodržali dvaja ľudia. Policajti riešili tiež sedem prípadov prevádzok otvorených napriek zákazu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.



Zvýšené kontroly pokračujú aj v súčasnosti. „Policajti kontrolujú opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, respektíve účelu cesty. Takisto vo zvýšenej miere kontrolujú sprísnený zákaz vychádzania na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb ako sú: hlavné cestné ťahy, hranice okresov v Pezinku, Malackách a Senci, výjazdy z Bratislavy, obchody, vlakové stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, obľúbené rekreačné oblasti, či ulice Bratislavy,“ načrtla hovorkyňa.