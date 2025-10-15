< sekcia Regióny
Bratislavská prokuratúra potvrdila trestné stíhanie pre výroky Kotlára
Ako pre TASR uviedla prokurátorka Gabriela Kováčová, konanie je vedené vo veci, obvinenie nebolo vznesené voči žiadnej osobe.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ako pre TASR uviedla prokurátorka Gabriela Kováčová, konanie je vedené vo veci, obvinenie nebolo vznesené voči žiadnej osobe.
„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal trestné stíhanie vo veci pokračovacieho prečinu šírenia poplašnej správy,“ uviedla.
Opozičná strana SaS v stredu informovala o začatí trestného stíhania v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. SaS na neho podala trestné oznámenie v marci. Urobila tak potom, ako Kotlár vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Kotlárove vyjadrenia odsúdili odborná verejnosť i zdravotnícke inštitúcie. Poukazovali na to, že Kotlár nepredložil žiadne vedecké dôkazy svojich tvrdení.
