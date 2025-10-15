Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Regióny

Bratislavská prokuratúra potvrdila trestné stíhanie pre výroky Kotlára

.
Na archívnej snímke splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár (nominant SNS). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ako pre TASR uviedla prokurátorka Gabriela Kováčová, konanie je vedené vo veci, obvinenie nebolo vznesené voči žiadnej osobe.

Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ako pre TASR uviedla prokurátorka Gabriela Kováčová, konanie je vedené vo veci, obvinenie nebolo vznesené voči žiadnej osobe.

„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal trestné stíhanie vo veci pokračovacieho prečinu šírenia poplašnej správy,“ uviedla.

Opozičná strana SaS v stredu informovala o začatí trestného stíhania v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. SaS na neho podala trestné oznámenie v marci. Urobila tak potom, ako Kotlár vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Kotlárove vyjadrenia odsúdili odborná verejnosť i zdravotnícke inštitúcie. Poukazovali na to, že Kotlár nepredložil žiadne vedecké dôkazy svojich tvrdení.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete