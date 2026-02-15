< sekcia Regióny
Bratislavská Rača podpísala zmluvu na rekonštrukciu strediska
Cena investície je 2.629.740,68 eura s DPH, zhotoviteľom bude spoločnosť Kami Profit, ktorá uspela v súťaži.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Rekonštrukcia kultúrneho strediska a knižnice na Žarnovickej ulici v bratislavskej Rači by mala byť hotová do 18 mesiacov. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
Cena investície je 2.629.740,68 eura s DPH, zhotoviteľom bude spoločnosť Kami Profit, ktorá uspela v súťaži.
Rekonštrukcia má zachovať súčasný tvar a rozmery existujúceho objektu, jeho súčasťou však bude výmena nosného systému, vzhľadom na nevyhovujúci stav súčasnej nosnej konštrukcie. Zmení sa aj vnútorné dispozičné riešenie so zachovaním funkcie kultúrneho centra s knižnicou. Obmena ráta s výmenou rozvodov i znížením energetickej náročnosti budovy.
Predpokladaná hodnota investície vo výzve zverejnenej na jeseň minulého roka bola 2.798.413,23 eura bez DPH.
Cena investície je 2.629.740,68 eura s DPH, zhotoviteľom bude spoločnosť Kami Profit, ktorá uspela v súťaži.
Rekonštrukcia má zachovať súčasný tvar a rozmery existujúceho objektu, jeho súčasťou však bude výmena nosného systému, vzhľadom na nevyhovujúci stav súčasnej nosnej konštrukcie. Zmení sa aj vnútorné dispozičné riešenie so zachovaním funkcie kultúrneho centra s knižnicou. Obmena ráta s výmenou rozvodov i znížením energetickej náročnosti budovy.
Predpokladaná hodnota investície vo výzve zverejnenej na jeseň minulého roka bola 2.798.413,23 eura bez DPH.