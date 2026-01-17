< sekcia Regióny
Bratislavská Reduta privíta hostí 22. Prešporského bálu
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Bratislavská Reduta privíta v sobotu hostí 22. Prešporského bálu. Sviatok noblesy a spoločenskej kultúry, otvárajúci tento rok plesovú sezónu na Slovensku, si navyše symbolicky pripomenie 110. výročie prvého bálu v Redute, čím podľa organizátorov ešte silnejšie nadviaže na tradície z čias rakúsko-uhorskej monarchie.
Prešporský bál je na Slovensku jedinečný aj tým, že ako jediný dbá na prísnu bálovú etiketu a protokol. „Zostáva večerom, v ktorom sa prirodzene stretávajú generácie, spoločenské kruhy aj národnosti - presne tak, ako kedysi v starom Prešporku,“ uvádzajú organizátori bálu. V programe nechýba tradičné vítanie mladých dám a pánov do spoločnosti, nadväzujúce na rodinné dedičstvo etikety, ktorej súčasťou boli kedysi tanečné školy a domáca výchova. „V čase, keď si spoločnosť znovu uvedomuje potrebu kultivovaného vystupovania a ´dobrých móresov´, má toto gesto mimoriadny význam,“ poznamenávajú organizátori.
Témou tohtoročného bálu je Žena - Sila ženy - Ženskosť. „Ženská sila nie je hlučná. Je kultivovaná, trpezlivá, inšpiratívna. Je to sila, ktorá tvorí, spája, inšpiruje. Tento ročník Prešporského bálu venujeme ženám - ich elegancii, ich odvahe, ich tvorivému duchu. Je našou snahou vyzdvihnúť ich nezastupiteľnú úlohu v kultúre a spoločnosti,“ hovorí organizátor bálu Vladimír Vondrák. Spolu s ním privíta hostí aj Marián Turner, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie (SF).
Organizátori premietli motív ženskosti do programu, scénografie aj výzdoby historickej Reduty. Autorom výzdoby je florista Michal Haut, ktorý zvolil symbolický kvet večera - amarylis, kvet hrdosti, odvahy, elegancie a žiarivej krásy. „Jeho majestátnosť a schopnosť kvitnúť v zime sú metaforou ženskej sily, ktorá sa často prejavuje ticho, no nezlomne,“ dodávajú organizátori bálu.
Jeho hostia sa budú zabávať súčasne na viacerých tanečných parketoch, podobne ako kedysi na veľkých cisárskych plesoch. Čaká ich žánrovo pestrý hudobný program. Počas večera vystúpia Big Band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča, Peter Bič Project, Cigánski Diabli, špeciálnym galakoncertom prispeje Dara Rolins, potešia sa aj fanúšikovia Kmeťobandu a Silent Tria. Ďalší interpreti sú prekvapením večera, ktorý bude sprevádzať moderátorská dvojica Janette Štefánková a Ľubomír Bajaník.
Na Prešporskom bále aj tento rok udelia Cenu Júliusa Satinského - Bratislavská čučoriedka 2026 v dvoch kategóriách idea/počin a osobnosť. Hostí čaká tiež tanec v benátskych maskách, tradičné bálové noviny po polnoci a veľké polnočné prekvapenie.
Gurmáni si môžu pochutnať na jedlách inšpirovaných kuchyňou starého Prešporka - miestom, kde sa stáročia miešali kultúry, národnosti a náboženstvá. Jedlá, ktoré pripraví šéfkuchár Peter Slačka, doplní šampanské odkazujúce na fakt, že Bratislava bola pred 200 rokmi druhým mestom na svete, kde sa toto vzácne víno vyrábalo.
