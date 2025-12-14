< sekcia Regióny
Bratislavská Stará tržnica sa od nedele mení na Vianočnú tržnicu
Podujatie komunitného charakteru sa koná každý deň, okrem 20. decembra.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Vianočná tržnica v Starej tržnici v Bratislave už piatykrát prináša do centra hlavného mesta sviatočnú atmosféru, remeselné pochúťky či výber lokálnych darčekov. Svoje brány pre návštevníkov otvára od nedele do 23. decembra. Informujú o tom organizátori.
„Pod jednou strechou nájdete výber lokálnych značiek, dizajnérov, autorov, vydavateľstiev, remeselných výrobcov potravín a umelcov. Je to ideálna príležitosť nájsť originálne darčeky a zároveň podporiť kvalitnú domácu tvorbu,“ pozývajú organizátori s tým, že je pripravený aj kultúrny program, koncerty, tvorivé workshopy či aktivity pre deti.
Podujatie komunitného charakteru sa koná každý deň, okrem 20. decembra. V nedeľu bude otvorené od 10.00 do 20.00 h, cez týždeň od 12.00 h.
„Pod jednou strechou nájdete výber lokálnych značiek, dizajnérov, autorov, vydavateľstiev, remeselných výrobcov potravín a umelcov. Je to ideálna príležitosť nájsť originálne darčeky a zároveň podporiť kvalitnú domácu tvorbu,“ pozývajú organizátori s tým, že je pripravený aj kultúrny program, koncerty, tvorivé workshopy či aktivity pre deti.
Podujatie komunitného charakteru sa koná každý deň, okrem 20. decembra. V nedeľu bude otvorené od 10.00 do 20.00 h, cez týždeň od 12.00 h.