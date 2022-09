Bratislavská štátna záchranka je v čiastočnej platobnej neschopnosti

Bratislava 9. septembra (TASR) - Bratislavská štátna záchranná služba je od augusta v čiastočnej platobnej neschopnosti. Dočasne preto pristúpila k neuhradeniu záväzku voči Sociálnej poisťovni. Pre TASR to potvrdila jej vedúca oddelenia komunikácie Darina Schreková.



"Mzdy zamestnancov sú vyplácané včas a v plnej výške, podľa dohodnutých mzdových podmienok. Záchranná zdravotná služba (ZZS) Bratislava dočasne pristúpila k čiastočnému neuhradeniu záväzku voči Sociálnej poisťovni," ozrejmila.



Zapríčiniť to malo najmä preradenie zdravotníckych pracovníkov a vodičov do tretej kategórie rizikových prác. Dôvodom majú byť aj náklady zamestnávateľa vyplývajúce z kolektívnej zmluvy a vysokého podielu práce nadčas. "Mzdový náklad za prvých sedem mesiacov roku 2022 tvorí 81 percent z celkových nákladov organizácie a až 86,6 percenta z celkových výnosov ZZS Bratislava," priblížila Schreková.



ZZS Bratislava pripravuje racionalizačné a šetriace opatrenia. Organizácia potvrdila, že rieši vzniknutú situáciu zmenami v organizácii aj so svojím zriaďovateľom - ministerstvom zdravotníctva.



O situácii informoval nový riaditeľ ZZS Bratislava Imrich Andrási aj odborárov, ktorí hrozia výpoveďami. Vyzval ich na konštruktívny dialóg a požiadal ich o trpezlivosť pri realizácii plánovaných systémových zmien.



Odborári v bratislavskej štátnej záchranke začali zbierať vyhlásenia o pripravenosti na výpovede z pracovného pomeru v auguste. Odôvodňujú to dlhodobým neriešením problémov, a to najmä platovej otázky. Naďalej zostávajú aj v štrajkovej pohotovosti, do ktorej vstúpili v júni.