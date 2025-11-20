< sekcia Regióny
Bratislavská strana Dunaj predstavila priority aj 2 ďalších kandidátov
Strana avizuje, že chce do politiky priniesť odbornosť do riadenia hlavného mesta, nie marketingové slogany, rovnako tak skutočnú realizáciu projektov pre ľudí, nielen o nich hovoriť.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Kandidát na primátora Bratislavy a zároveň bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler oznámil vo štvrtok vznik novej mestskej politickej komunálnej strany Dunaj, zaregistrovaná bola 17. novembra. Strana chce ísť do volieb v roku 2026 primárne v Bratislave, ambíciou je postaviť kandidátov na starostov a poslancov vo vybraných mestských častiach. Prvými z nich sú Sven Šovčík ako kandidát na starostu Starého Mesta a Ladislav Méry ako kandidát na starostu Podunajských Biskupíc.
„Naša strana stojí na troch hodnotách. Je to zodpovednosť v riadení, predovšetkým tá finančná. Aby bolo mesto pre všetkých Bratislavčanov, nie iba pre vybrané skupiny. A ďalšou dôležitou hodnotou je riadiť sa zdravým rozumom, lebo mám pocit, že niekedy to tak nie je,“ skonštatoval na tlačovej konferencii Winkler.
Strana avizuje, že chce do politiky priniesť odbornosť do riadenia hlavného mesta, nie marketingové slogany, rovnako tak skutočnú realizáciu projektov pre ľudí, nielen o nich hovoriť. Odmieta cestu zvyšovania daní, deklaruje lepšie hospodárenie. V rámci programových priorít sa chce zamerať na efektívnejšie riadenie magistrátu, výrazné posilnenie mestskej polície a zvýšenie bezpečnosti, kvalitnejšiu MHD, lepšie budovanie cyklotrás i zmenu celomestskej parkovacej politiky. „Kontroverznú“ cyklotrasu na Vajanského nábreží chce presunúť bližšie k Dunaju a obnovenie dvoch jazdných pruhov v oboch smeroch.
Jednotlivých kandidátov na starostov a poslancov, ako aj ďalších svojich odborníkov chce strana predstavovať postupne. Vo štvrtok predstavila prvých dvoch z nich.
Na starostu Starého Mesta bude v budúcoročných voľbách kandidovať Sven Šovčík, v súčasnosti staromestský miestny poslanec, ktorý v minulosti pôsobil aj ako mestský poslanec či prednosta miestneho úradu. „Staré Mesto dnes potrebuje jasnú víziu. Potrebuje niekoho, kto vie, ako funguje samospráva. Niekto, kto dokázal sprevádzať projekty od ich začiatku po koniec. Niekto, koho to po pár mesiacoch neprestalo baviť a nestratil energiu,“ skonštatoval Šovčík.
O post starostu Podunajských Biskupíc sa chce uchádzať Ladislav Méry, ktorý svoje rozhodnutie kandidovať odôvodnil sklamaním z fungovania mestskej časti. Poukázal na zaostávanie mestskej časti v oblasti bezpečnosti, športu, kultúry či služieb. „Biskupice majú viac ako 20.000 obyvateľov, ale služby, doprava, verejné priestory a komunita tomu nezodpovedajú. Ako keby sme boli mestská časť len na papieri a nie v realite,“ poznamenal Méry sľubujúc aj dostupnejšie zdravotnícke a sociálne služby, podporu komunity či pomoc lokálnym podnikateľom.
