Bratislavská synagóga vystavuje svet svojho architekta

Bratislava 6. júna (TASR) - Židovské komunitné múzeum (ŽKM), sídliace v bratislavskej synagóge na Heydukovej ulici, pokračuje v prezentácii života a diela architekta Artura Szalatnaia-Slatinského. Tohtoročná výstava je záverečnou časťou trojročného cyklu, ktorý múzeum venuje umelcovej tvorbe na autentickom mieste. Bratislavská synagóga je majstrovským architektonickým dielom Artura Szalatnaia-Slatinského (1891 - 1961). Výstava o jeho osobnom živote je verejnosti prístupná do 28. septembra.



V predchádzajúcich dvoch rokov sa kurátori výstav venovali rozmanitému dielu Szalatnaia-Slatinského, od elegantných víl a verejných budov po urbanistické koncepcie a pamätníky, realizované po celom Slovensku. Tretia a záverečná časť cyklu s názvom „Architekt Artur Szalatnai-Slatinský a jeho svet“ posúva pozornosť z verejnej sféry do osobného života umelca. Prostredníctvom predmetov, ktoré sa zachovali vďaka starostlivosti Štefana Holčíka, blízkeho priateľa rodiny Slatinských, ponúka pohľad do umelcovho súkromia.



Medzi osobnými predmetmi sú vystavené originálne kusy z architektovho ateliéru. Návštevníci výstavy si môžu pozrieť jeho otočnú stoličku, vzorky materiálov či darčeky od dodávateľov. „Kresby z obdobia Szalatnaiovej vojenskej služby počas prvej svetovej vojny približujú jeho ranú výtvarnú citlivosť, zatiaľ čo fotografie z medzivojnového obdobia zachytávajú chvíle oddychu a domáceho života,“ vysvetľuje spolukurátorka výstavy Jana Švantnerová.



Výstavu dopĺňajú aj vzácne portréty architekta. „Zaujímavou časťou výstavy je výber jeho zátiší, často prehliadaná, no hlboko osobná forma výtvarného prejavu. Mimoriadne pôsobivé sú jeho kvetinové kompozície, ktoré sú na výstave prezentované spolu s originálnymi vázami z domácnosti. Vytvárajú tak zaujímavé prepojenie medzi umením a každodenným životom,“ upozorňuje spolukurátorka.



Szalatnaiove maľby bratislavských zákutí približujú dnes už zaniknuté alebo premenené časti mesta vrátane pohľadov na Vydricu a zabudnutých vedút starej Bratislavy, miest, ktoré mal rád a ktoré zachytil vo svojej tvorbe. „Prezentovaním Szalatnaiovho sveta v priestore, ktorý sám navrhol, ponúka výstava rezonujúce uzavretie trojročného bádania nad jeho životom a odkazom. Neoslavuje iba architektonické dielo, ale aj trvalú prítomnosť jeho tvorivého ducha v meste, ktoré nazýval domovom,“ podčiarkujú kurátori.



„Tohtoročná výstava má intímny charakter, pretože po dvoch ročníkoch, keď sme sa zaoberali jeho verejne známymi stavbami, v záverečnom ročníku vystavujeme jeho obrazy zo súkromných zbierok, ktoré nie sú prístupné,“ poznamenáva spolukurátor výstavy a riaditeľ ŽKM Maroš Borský. „Veľmi si vážime kurátorskú spoluprácu s pánom Holčíkom, ktorý architekta osobne poznal a opatruje jeho pozostalosť, z ktorej čerpáme zdroje poznania o živote a diele Artura Szalatnaia-Slatinského,“ uzavrel.