Bratislavská vodárenská spoločnosť chce eliminovať zápach vo Vrakuni

Bratislava 24. augusta (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) spustila investície, ktoré majú zmierniť zápach šíriaci sa z Ústrednej čistiarne odpadových vôd (ÚČOV) v bratislavskej Vrakuni. Všetky práce by mali byť dokončené do konca budúceho roka. Pre TASR to potvrdil riaditeľ komunikácie spoločnosti Peter Podstupka.



Čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni je najväčšia na Slovensku. Okrem veľkej časti ľavostrannej Bratislavy čistí odpadové vody aj z obcí ležiacich pod úpätím Karpát. "Tieto odpadové vody sú čistené v tesnej blízkosti rodinných domov, ako aj priľahlej mestskej časti Vrakuňa, čo vo viacerých prípadoch spôsobovalo problémy s nepríjemným zápachom," priblížil Podstupka.



BVS preto spolu s rekonštrukciou viacerých technologických prvkov čistiarne spustila aj investície, ktoré pomôžu zmierniť zápach z kanalizácie a procesov čistenia odpadových vôd. Už v súčasnosti spoločnosť rekonštruuje zvážnu stanicu žumpových vôd. Okrem toho, že tento príjmový bod bude ďalej od obývaných oblastí, BVS zmodernizuje aj samotný proces, ako sú žumpové vody vykladané.



"Kým v minulosti sa jednoducho vypustili do prijímacieho kanála, čo bolo sprevádzane aj unikom znečisteného vzduchu, po úprave budú žumpové vody prijaté do potrubia, ktoré ich vypustí pod hladinou kanalizácie, čo zníži vznikajúci zápach," spresnil Podstupka.



Prostredníctvom teraz zazmluvnenej investície vodárenská spoločnosť vybuduje dávkovanie síranu železitého priamo do veľkého kanalizačného zberača, čo má pomôcť eliminovať objem zapáchajúcich zlúčenín prichádzajúcich na samotnú čistiareň. "Spolu s tým vybudujeme aj práčku na zhrabky z kanalizácie, ktoré sú dnes uskladnené v areáli čistiarne. To tiež pomôže znížiť zápach, ktorý v procese sušenia zhrabkov vznikal," uviedol riaditeľ komunikácie.



Úpravou prejde technológia transportu odpadov z čistiaceho procesu, aby sa minimalizoval zápach. Súčasťou investície je aj technologická zmena, keď BVS začne využívať vyčistenú odpadovú vodu na svoje interné procesy, vďaka čomu spoločnosť ušetrí približne 40.000 eur ročne. "Celková výška investície sa pohybuje na úrovni troch miliónov eur," podotkol Podstupka.