Bratislavská vodárenská spoločnosť ponúka analýzu vzoriek zo studní

Bratislava 12. marca (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.) opäť ponúka záujemcom bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. Ponúka tiež analýzu pitnej studničnej vody zameranú na pesticídy. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.



"Každý, kto využíva na pitie či polievanie studničnú vodu, by mal poznať jej zloženie. O kvalitu vody je totiž potrebné sa starať a nechať si ju minimálne raz do roka skontrolovať. Kvôli vplyvom a zmenám životného prostredia sa totiž kvalita vody v studni môže meniť," vysvetľuje Stračiak.



Pri bezplatnej analýze vzoriek vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov môžu záujemcovia priniesť 22. marca v čase od 08.00 do 15.00 h vzorku vody do priestorov akreditovaného laboratória BVS na Bojnickej ulici v Bratislave.



Pri odbere vzorky vody treba podľa vodární postupovať tak, že plastová fľaša (3 decilitre) musí byť niekoľkokrát dôkladne vypláchnutá vodou. Vodu je potrebné nechať aspoň tri minúty odtiecť. Fľašu treba naplniť až po okraj tak, aby pod vrchnákom nebol žiadny vzduch a uzavrieť.



Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do laboratórií BVS. Každá fľaša bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy. Výsledky budú zverejnené na stránke BVS.



V prípade, ak majú fyzické osoby záujem o podrobnejšiu analýzu, môžu si od 18. do 22. marca objednať rozbor pitnej vody zo studne v minimálnom rozsahu alebo rozbor vody zameraný na vybrané pesticídy, ktorý vodárne ponúkajú so zľavou. Podľa počtu prijatých žiadostí budú analýzy vzoriek realizované priebežne v termíne od 3. apríla do 3. júla.



Informácie o postupe pri objednaní týchto analýz sú dostupné na webe BVS.