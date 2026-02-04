< sekcia Regióny
Bratislavská vodárenská spoločnosť dodáva pitnú vodu už 140 rokov
Rok 1886 považuje za zásadný míľnik v rozvoji hlavného mesta, keď sa voda sa stala dostupnou pre domácnosti, verejné inštitúcie i priemysel.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) si v stredu pripomína 140. výročie pravidelného zásobovania pitnou vodou. Rok 1886 považuje za zásadný míľnik v rozvoji hlavného mesta, keď sa voda sa stala dostupnou pre domácnosti, verejné inštitúcie i priemysel. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
„Za 140 rokov prešla vodárenská infraštruktúra obrovským vývojom. Od prvých vodárenských zariadení až po dnešné moderné technológie, ktoré zabezpečujú dodávku kvalitnej pitnej vody pre státisíce obyvateľov Bratislavy a okolitých regiónov,“ skonštatoval Stračiak s tým, že výročie si plánuje pripomínať počas celého roka.
BVS spravuje rozsiahlu sieť vodárenských objektov, vodovodov a technologických zariadení. Ich úlohou je nielen dodávka pitnej vody, ale aj ochrana vodárenských zdrojov, starostlivosť o strategickú surovinu a tiež odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
