Bratislavská vodárenská spoločnosť vyhlasuje grantový program
O grant sa môžu uchádzať materské a základné školy v rámci územného pôsobenia BVS, neziskové organizácie, občianske združenia, centrá voľného času či komunitné centrá.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Nadácia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) vyhlasuje grantový program Zelený región 2026. Cieľom je podporiť projekty zamerané na vytváranie, obnovu a revitalizáciu zelených prvkov v areáloch škôl a škôlok so zapojením detí a mládeže. Žiadosti o grant je možné podávať do 15. júna. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
„Iniciatívy zamerané na zveľaďovanie školských areálov majú najväčší zmysel vtedy, keď sa do nich aktívne zapájajú deti a mladí ľudia. Práve ich priama účasť na starostlivosti o verejné priestory im umožňuje pochopiť význam takejto starostlivosti a rozvíjať ich zodpovedný prístup,“ skonštatoval Stračiak.
O grant sa môžu uchádzať materské a základné školy v rámci územného pôsobenia BVS, neziskové organizácie, občianske združenia, centrá voľného času či komunitné centrá. Alokovaných je 5000 eur, pričom jednotlivé projekty môžu získať podporu do 500 eur. Projekty by sa mali týkať výsadby novej alebo revitalizácie pôvodnej zelene, vytvorenia alebo obnovy prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry či zveľaďovania, čistenia a udržiavania areálov škôl a škôlok.
