Bratislavská výzva – Na kolesách proti rakovine

Bratislava 5. septembra (OTS) - Podujatie sa uskutoční v piatok 9. septembra 2022 v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Ružinov a Bratislava-Vajnory formou súťaže: Kde sa rozkrúti viac kolies proti rakovine? Kde vyzbierajú viac do zbierky pre Nadáciu Výskum rakoviny? Vzhľadom na dosť výrazný rozdiel v počte obyvateľov v Petržalke (cca 104tisíc) a v Ružinove (cca 74tisíc), sa k Ružinovu pridala aj Mestská časť Vajnory (cca 6000). Nad podujatím prevzal záštitu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Patrónkou kampane je viacnásobná paralympijská víťazka Veronika Vadovičová.V dopoludňajších hodinách prebehnú akcie v materských a základných školách, ako aj v domovoch dôchodcov.Popoludní, o 16.00 hod. sa uskutočnia aktivity na verejných priestranstvách vo všetkých troch mestských častiach (Tyršovo nábrežie v Petržalke, Námestie Ostredky pri OC Budúcnosť v Ružinove, Park pod lipami a cyklotrasa JURAVA vo Vajnoroch).Hlavným bodom program budú symbolické jazdy na najrôznejších kolieskových "približovadlách", nevylučujúc napríklad ani detské kočíky, kancelárske kreslá, vozíky pre telesne postihnutých a podobne, v primeranej dĺžke pre rôzne vekové kategórie a typy vozidiel.„Veľká“ jazda pre disponovaných účastníkov v dĺžke desiatok kilometrov v uliciach mestských častí, na cyklotrasách, s tradične výbornou spoluprácou so zdravotníkmi, mestskou aj štátnou políciou.Do akcií budú zapojení aj dobrovoľníci, a to študenti Evanjelického lýcea a Gymnázia Ladislava Novomeského. Ich činnosť počas aktivít kampane Na kolesách proti rakovine má veľký význam, či už pri zabezpečovaní verejnej zbierky, ale aj pri organizovaní, usmerňovaní jazdcov na trasách.O 18. hodine sa navzájom spoja starostovia mobilmi a verejne oznámia výsledky za svoje mestské časti.O dobrú zábavu sa postarajú umelci. V Petržalke bude kolesová akcia súčasťou prvého podujatia svojho druhu s názvom PETRŽALKAFEST 2022 (Jana Kirschner, Billy Barman, Iné kafe, atď.).V Ružinove vystúpi člen Kruhu priateľov Nadácie Výskum Rakoviny Pavol Hammel a malých návštevníkov pobaví divadielko Mici a Mňau. Podujatie vyvrcholí koncertom Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR.Vo Vajnoroch sa predstaví hudobná skupina Ťažký flám.Poďakovanie za finančnú podporu patrí predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Jurajovi Drobovi a starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka Jánovi Hrčkovi. Za výbornú spoluprácu ďakujeme Mestskej polícii Bratislava, Evanjelickému lýceu Gymnáziu Ladislava Novomeského a vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej onkológie SAV.Cieľom zbierky Na kolesách proti rakovine 2022 je dosiahnutie finálnej ceny lasera (20000 €) na cielenú izoláciu nádorových buniek pacientov. Pôjde o nadstavbové rozšírenie výkonného prietokového cytometra, dôležitého prístroja, ktorý pomáha pri rozpoznaní a charakterizácii nádorových buniek v rôznych typoch krvných nádorov, zlepšuje diagnostiku a tým aj liečbu pacienta. Súčasný stav zbierkového účtu je 14 491 €.