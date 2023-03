Bratislavská záchranka o presune peňazí na nákup sanitiek nevedela

Bratislava 24. marca (TASR) - Bratislavskú štátnu záchranku mrzí presun zdrojov z plánu obnovy, určených na nákup nových sanitiek do nemocničného sektora. O rozhodnutí vopred nevedela, dozvedela sa ho až z médií, priblížila pre TASR vedúca úseku komunikácie záchranky Darina Schreková.



"Záchranná zdravotná služba (ZZS) Bratislava prijala túto správu s veľkým poľutovaním. Nesmierne nás mrzí, že práve najväčšia štátna záchranná zdravotná služba na Slovensku nebude prijímateľom predmetných vozidiel, tak ako bolo plánované," uviedla. Záchranka však potvrdila, že doteraz nemala uzatvorenú zmluvu o poskytnutí prostriedkov z plánu obnovy. Rovnako jej nedoručili ani priamu výzvu na poskytnutie prostriedkov a nezverejnili ju ani na webe rezortu zdravotníctva.



O možnosti presunúť peniaze na obnovu nemocníc v záchranke nevedeli. "Rozhodnutie nám vopred oznámené nebolo. Dňa 17. marca nám bolo komunikované, že je čerpanie finančných zdrojov z plánu obnovy a odolnosti pre dodanie vozidiel ZZS Bratislava vysoko rizikové. Rovnako ako verejnosť sme sa danú skutočnosť dozvedeli dňa 22. marca z médií," skonštatovala Schreková.



V reakcii na otázku, či má záchranka iné zdroje na obnovu vozového parku, poukázala, že jej jediným zdrojom príjmu sú paušálne platby od zdravotných poisťovní. Schreková vysvetlila, že od roku 2019 sa z nich uhrádzalo nájomné s dojednaným právom kúpy za 84 vozidiel. "Toto nájomné bude postupne ukončené v polovici roka 2024, keď predmetné vozidlá prejdú do vlastníctva ZZS Bratislava," doplnila hovorkyňa.



Záchranka má podľa nej tiež vysoké finančné náklady spojené s údržbou a servisom asi 12-ročných opotrebovaných vozidiel s nájazdom 500.000 až 700.000 kilometrov. "Práve tieto vozidlá ambulancií ZZS mali byť nahradené vozidlami z Plánu obnovy a odolnosti SR," dodala.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger v stredu (22. 3.) informoval, že do nemocničného sektora by malo smerovať 22 miliónov eur z výzvy na obnovu vozového parku zdravotnej záchrannej služby. Presun financií odôvodnil ich lepším využitím v nemocniciach. Záchranky majú podľa neho v platbách za zdravotnú starostlivosť aj časť, z ktorej si obnovujú svoj vozový park. Zámer skritizovali niektorí politici či Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. Naopak, víta ho Asociácia nemocníc Slovenska.