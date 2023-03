Bratislavská Živena prezentuje knihu o svojej storočnici

Bratislava 8. marca (TASR) - Medzinárodný deň žien (MDŽ) oslávi v stredu bratislavská Živena prezentáciou knihy o svojej storočnici. Na podujatí v Dome kultúry Kramáre o 16.00 h si najstarší slovenský spolok žien na Slovensku pripomenie históriu MDŽ a postavenia žien v spoločnosti. "Pokračovať budeme premiérami dvoch krátkych filmov študentiek Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy o dvoch významných živeniarkach, ktoré sa zapísali do histórie Slovenska," informovala Radka Semancová, predsedníčka Miestneho odboru Živena Bratislava.



Na podujatí po prvý raz predstavia publikáciu 100 rokov Živeny v Bratislave, ktorú napísala dlhoročná predsedníčka bratislavskej Živeny Alena Bučeková. "Vznikala veľmi dlho, v Živene som už 30 rokov, takže v knihe sú aj moje osobné spomienky, dokumenty, snažila som sa ju zasadiť do dejinných súvislostí, hovorím v nej o feminizme od prechodu matriarchátu na patriarchát, o významných postavách, ktoré sa zasadzovali za práva žien, asi dve tretiny knihy som venovala vzniku a aktivitám bratislavskej Živeny," priblížila pre TASR Bučeková.



V publikácii tiež zvečnila zaujímavé dámy z bratislavskej Živeny, ktoré boli prvé vo svojich povolaniach a významne posúvali históriu ďalej. Autorka v knihe spomína aj súčasné bratislavské živeniarky, ktoré boli prvé vo svojich profesiách, napríklad prvú slovenskú premiérku Ivetu Radičovú, prvú veľvyslankyňu Magdu Vášáryovú, prvú profesorku architektúry Janku Krivošovú či prvú slovenskú profesionálnu dirigentku Elenu Šarayovú.



Knižnú novinku mali do života odprevadiť najstaršie živeniarky Vilma Šurinová, Elena Šefranková a Zora Breierová, ktoré sa narodili zhruba v čase vzniku bratislavskej Živeny a napriek svojmu veku sa naďalej čulo zaujímajú o dianie v spolku. "Nápadom boli nadšené, všetky tri sú úžasné, bohužiaľ, dve nám ochoreli, ale Elenka Šefranková, ktorá má 100 rokov tento rok v júli, príde na krst osobne," potvrdila Bučeková.



Na podujatí pre súčasníkov i pamätníkov predstavia aj dva nové filmy študentiek Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy. Krátke filmové portréty venovali dokumentaristke Živeny Štefane Votrubovej, druhý film nakrútili o prvej dirigentke na Slovensku Elene Šarayovej.