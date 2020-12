Bratislavská ZOO apeluje na ľudí, aby nepoužívali zábavnú pyrotechniku

Bratislava 22. decembra (TASR) – Bratislavská Zoologická záhrada (ZOO) opätovne prosí obyvateľov, aby počas osláv príchodu nového roka nepoužívali zábavnú pyrotechniku a pomohli tak zvieratá uchrániť pred hlukom, stresom či prípadným zranením. Nebezpečné môžu byť nielen svetlice, petardy či delobuchy, ale aj tzv. lampióny šťastia. TASR o tom informovala Zuzana Chalupová z oddelenia a marketingu ZOO.



Zoologická záhrada poukazuje na to, že živočíchy s dennou aktivitou, napríklad kopytníky či primáty, potrebujú v noci pokoj na odpočinok a spánok, iné, napríklad sovy, sú zase aktívnejšie v noci. "Stres a úzkosť vyvolané ohňostrojmi pôsobia aj na trávenie, čoho následkom môžu byť nepríjemné zažívacie problémy. Takéto stresové hnačky každoročne trápia mnohé naše zvieratá, pravidelne najmä nosorožce, kengury, antilopy, žirafy či primáty," upozorňuje Chalupová.



Reakciou na stresujúcu situáciu však môže byť aj snaha zvieraťa o únik, pričom môže dôjsť k jeho vážnemu zraneniu, napríklad nárazom do oplotenia. Osudným sa to stalo v minulosti ročnej samici lamy krotkej, ktorá uhynula po krvácaní do mozgu spôsobenom práve nárazom do plotu. Zárukou bezpečia pritom nie je ani zatvorenie zvieraťa v chovnom zariadení. "Ohňostrojmi vyplašená samica antilopy nilgau už v strese a panike doslova poskákala po vlastnom mláďatku. V skupine šimpanzov zase dochádza zo strachu a hystérie k útokom na vlastných členov," podotýka Chalupová.



Najzraniteľnejšou skupinou sú gravidné samice, u ktorých môže dôjsť k potratu alebo k predčasnému pôrodu s pridruženými komplikáciami. Nejde len o pretrvávajúce tráviace ťažkosti, ale i strach zo známych zvukov. Boja sa vyjsť do vonkajších výbehov a nespolupracujú s chovateľmi, aj napriek tomu, že ich dôverne poznajú.



Bezpečné nie sú ani tzv. lampióny šťastia, ktoré ľudia zvyknú vypúšťať na Silvestra. Lampión môže totiž dopadnúť do výbehov či chovných zariadení zvierat a spôsobiť požiar. Takýto silvestrovský lampión šťastia spôsobil napríklad obrovský požiar pavilónu primátov v nemeckej ZOO Krefeld minulý rok. Udusilo sa pri ňom viac ako 50 zvierat, uhynuli šimpanzy, gorily, orangutany, ale tiež mnohé kosmáčovité opičky a tropické vtáctvo.



Na dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o používaní pyrotechniky budú 31. decembra v čase od 19.00 do 5.00 h nasledujúce dňa dohliadať aj hliadky jazdeckej polície a kynológie mestskej polície.