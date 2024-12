Bratislavská zoo apeluje na silvestrovské oslavy s úctou k zvieratám

Bratislava 31. decembra (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave opätovne apeluje na ľudí, aby príchod nového roka privítali ohľaduplne k svojmu okoliu, prírode a zvieratám, a teda bez použitia pyrotechniky. Pripomína im, že zákaz používania pyrotechnických výrobkov platí celoročne. Pre TASR to uviedla PR manažérka zoo Alexandra Ritterová. K výzve sa pripája aj útulok Sloboda zvierat.



"Oslavy Silvestra sa v areáli zoo ozývajú dokonca aj zo vzdialených častí mesta. Najintenzívnejšie je to v okolí výbehov antilop a koní, bezprostredne susediacich s obytnými domami, a na kopci, ktorý obývajú nosorožce, lamy a kengury," skonštatovala Ritterová.



Netreba podľa nej zabúdať, že hlasné výbuchy a svetlá zvieratá vnímajú oveľa intenzívnejšie ako ľudia. Sú to pre ne podľa nej veľmi náročné situácie, v dôsledku ktorých zažívajú veľký stres, môžu sa snažiť ujsť a vážne sa zraniť. Alternatívnym riešením k ohňostrojom však podľa nej nie sú ani lampióny šťastia. Ich nekontrolovateľný pohyb dokáže spôsobiť požiar, na ktorý doplatili pred niekoľkými rokmi zvieratá z nemeckej zoo v Krefelde.



"Po Novom roku u nás mávajú veterinári viac práce ako obvykle. Niekedy dôjde u zvierat k úrazom, bývajú problémy s príjmom potravy. V minulosti sme práve počas osláv Silvestra prišli o mladú samicu lamy krotkej, ktorá narazila do plota," priblížila Ritterová.



Stres, snaha ujsť či zranenia sa však môžu týkať zvierat nielen v zoo, ale aj spoločenských či hospodárskych zvierat, zvierat žijúcich v útulkoch, záchranných staniciach či jedincov vo voľnej prírode. Napríklad aj Sloboda zvierat musí robiť každý rok špeciálne opatrenia, aby psíky z kotercov neunikli a neskončili na ulici.



"Prvý deň v roku hľadáme majiteľov minimálne desiatim zabehnutým zvieratám. Niektoré prijímame vážne zranené, stretávame sa s popáleniami kože, stratou zraku, zlomenými končatinami či totálnou dezorientáciou. Podaktorým už, žiaľ, nevieme pomôcť," hovorí Kristína Devínska zo Slobody zvierat.



V tejto súvislosti zároveň apeluje na majiteľov, aby čím skôr dali skontrolovať údaje zapísané na čipoch svojich psov. V prípade, že sa zabehnú, ich vedia bezodkladne vrátiť domov. Odchytová služba, ktorú zabezpečuje Sloboda zvierat v rámci Bratislavy, bude fungovať nepretržite. Je možné tiež kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle 159.