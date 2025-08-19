< sekcia Regióny
Bratislavská zoo oslávi Deň vody a Svetový deň orangutanov
Pre návštevníkov je pripravený špeciálny program objavovania dvoch vodných svetov či komentované kŕmenie orangutanov.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Bratislavská zoo v utorok oslávi Deň vody a Svetový deň orangutanov. Pre návštevníkov je pripravený špeciálny program objavovania dvoch vodných svetov či komentované kŕmenie orangutanov. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo.
Deň vody sa bude konať na vodnom ihrisku od 10.00 do 15.00 h. Pri vonkajšom výbehu v pavilóne primátov sa od 13.00 h uskutoční „Posedenie pri orangutanoch“ s ich chovateľkou. Návštevníci bližšie spoznajú mláďa Cahyu a jeho rodičov. Súčasťou bude aj komentované kŕmenie orangutanov.
Orangutany sumatrianske sú v bratislavskej zoo od roku 2010, keď prišli bratia Pagy a Filip z pražskej zoo. Snahou však bolo vytvoriť chovný pár, a tak na základe odporúčania koordinátora chovu odišiel v roku 2015 Pagy do Prahy a k Filipovi prišla samica s mláďaťom zo zoo v Lipsku. Po siedmich rokoch našiel dospievajúci samec nový domov a samica Mengala a samec Filip sa zblížili. V roku 2023 sa samici narodilo mláďa.
