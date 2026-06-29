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ZOO v Bratislave bojuje s horúčavami: Zrušia jednu z atrakcií
Čo sa týka starostlivosti o zvieratá, každé z nich má zabezpečený dostatok čerstvej vody a možnosť ukryť sa v tieni alebo v chladnejších častiach výbehu.
Autor TASR
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Bratislava 29. júna (TASR) - Bratislavská ZOO pre vysoké teploty dočasne zrušila komentované kŕmenia. Opatrenia sa dotkli aj zvierat, pre ktoré pracovníci zabezpečujú ochladzovanie. Niektorým pripravujú aj ovocie zamrazené vo vode. Pre TASR to uviedla Zuzana Dzurdzíková zo ZOO.
„Situáciu berieme veľmi vážne, preto sme dočasne zrušili komentované kŕmenia na tieto dni. Týmto opatrením chránime našich chovateľov aj návštevníkov pred pobytom na priamom slnku počas najteplejších častí dňa. Zvieratá však samozrejme naďalej dostávajú potravu podľa svojho bežného harmonogramu,“ informovala Dzurdzíková.
Čo sa týka starostlivosti o zvieratá, každé z nich má podľa nej zabezpečený dostatok čerstvej vody a možnosť ukryť sa v tieni alebo v chladnejších častiach výbehu. Viaceré druhy majú k dispozícii bazény, iným podľa Dzurdzíkovej nainštalovali hmlové rozprašovače alebo im vytvárajú bahniská, ktoré využívajú na prirodzené ochladzovanie. „V prípade potreby zvieratá ochladzujeme aj ďalšími spôsobmi. Niektorým pripravujeme špeciálne chladené pochúťky - napríklad ovocie zamrazené vo vode alebo zmrznutý melón pre šimpanzy. Zvieratá zároveň prirodzene obmedzujú svoju aktivitu, väčšinu dňa odpočívajú v tieni a šetria tak energiu aj organizmus,“ doplnila Dzurdzíková.
Ako dodala, návštevníci majú k dispozícii pitnú vodu z pitných fontán, opaľovací krém, hmlové brány na ochladenie a vodné ihrisko so zatienením.
„Situáciu berieme veľmi vážne, preto sme dočasne zrušili komentované kŕmenia na tieto dni. Týmto opatrením chránime našich chovateľov aj návštevníkov pred pobytom na priamom slnku počas najteplejších častí dňa. Zvieratá však samozrejme naďalej dostávajú potravu podľa svojho bežného harmonogramu,“ informovala Dzurdzíková.
Čo sa týka starostlivosti o zvieratá, každé z nich má podľa nej zabezpečený dostatok čerstvej vody a možnosť ukryť sa v tieni alebo v chladnejších častiach výbehu. Viaceré druhy majú k dispozícii bazény, iným podľa Dzurdzíkovej nainštalovali hmlové rozprašovače alebo im vytvárajú bahniská, ktoré využívajú na prirodzené ochladzovanie. „V prípade potreby zvieratá ochladzujeme aj ďalšími spôsobmi. Niektorým pripravujeme špeciálne chladené pochúťky - napríklad ovocie zamrazené vo vode alebo zmrznutý melón pre šimpanzy. Zvieratá zároveň prirodzene obmedzujú svoju aktivitu, väčšinu dňa odpočívajú v tieni a šetria tak energiu aj organizmus,“ doplnila Dzurdzíková.
Ako dodala, návštevníci majú k dispozícii pitnú vodu z pitných fontán, opaľovací krém, hmlové brány na ochladenie a vodné ihrisko so zatienením.