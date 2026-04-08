Streda 8. apríl 2026Meniny má Albert
Bratislavská zoo predstavila nový výbeh pre hyeny škvrnité

Na snímke hyena. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave predstavila nový výbeh pre hyeny škvrnité. Má byť súčasťou rozvíjaného územia Afrického kopca. Navrhnutý je s dôrazom na potreby zvierat a ich prirodzené správanie, zároveň má priniesť autentický zážitok pre návštevníkov. TASR o tom informovali zo zoo.

„Riešené územie s rozlohou 2700 štvorcových metrov je navrhnuté ako členitá krajinná štruktúra, ktorá hyenám poskytne dostatok priestoru na pohyb, úkryt, prirodzené správanie a aj oddych v rôznych mikroklimatických podmienkach,“ konštatuje zoo.

Súčasťou návrhu je podľa zoo aj citlivé oddelenie zvierat od návštevníkov. Namiesto výrazných bariér a plotov majú byť využité moderné a overené prvky, ako sú terénne priekopy a modelovanie krajiny. Postarať sa majú o bezpečnosť, zároveň však zachovať prirodzený výhľad na zvieratá. Ich pozorovanie má byť umožnené z viacerých špeciálne navrhnutých stanovíšť. Doplnené majú byť o edukačné prvky s informáciami o živote a správaní hyen škvrnitých.

Zoo vlani otvorila moderné výbehy pre hrošíky libérijské a rysy ostrovidy. Dokončuje výstavbu nového projektu - výbehu pre paviány dželada, rovnako tak rekonštrukciu pavilónu šeliem.
Neprehliadnite

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD