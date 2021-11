Bratislavská ZOO prichádza so zážitkovými programami

Bratislava 27. novembra (TASR) – Zoologická záhrada (ZOO) Bratislava prichádza s blížiacimi sa Vianocami so zážitkovými programami Vianočné rande s ... Ide o možnosť darovať pod vianočný stromček darček v podobe zážitku s niektorým z vybraných druhov zvierat a zároveň tým finančne pomôcť ZOO a zlepšiť starostlivosť o jej obyvateľov.



"Zážitkové programy vznikali v súlade s poslaním a misiou ZOO. Prinášajú ľuďom nezabudnuteľné chvíle strávené so zvieratami. Práve to je najväčšia hodnota takéhoto typu darčeka – neopakovateľný zážitok," pozýva Veronika Maťašovská, vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Bratislava.



Vianočné rande s ..., je stretnutím s jedným zo štyroch vybraných druhov zvierat, a to žirafou Rotschildovou, ťavou dvojhrbou, zebrou Chapmanovou alebo lamou alpakou. Súčasťou poukazu je komentované kŕmenie vybraného zvieraťa, certifikát vo vianočnom dizajne či fotografie z absolvovania zážitku. Poukazy pre jednu alebo dve osoby je možné zakúpiť do 24. decembra (vrátane).



Novinkou ZOO je tiež spustenie e-shopu. "Veríme, že bude obľúbeným miestom, na ktorom návštevník nájde množstvo netradičných darčekov. Určite ho plánujeme do budúcnosti rozšíriť aj o rôzne darčeky a suveníry či vlastné limitované edície," doplnil riaditeľ ZOO Bratislava Tomáš Hulík.