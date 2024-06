Bratislavská zoo pripravila na sobotu na program pre deti

Bratislava 1. júna (TASR) - Rôzne aktivity, komentované kŕmenia zvierat, prednášky, workshopy aj hry pre najmenších pripravila zoologická záhrada v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo s tým, že sobotný program bude rozdelený do viacerých zón a potrvá od 11.00 h.



"Deti sa naučia, čo znamená permakultúra, budú sa môcť zapojiť do vytvárania komunitnej záhrady, opätovne si zahrať areálovú hru 'zoo passport'," uviedla. Priblížila, že sa zabavia zbieraním originálnych pečiatok do ich zoopasu, v ktorom nájdu areálovú hru aj informácie o zvieratách v bratislavskej zoo. Za zozbieranie všetkých pečiatok dostanú deti aj odmenu.



V permakultúrnej zóne sa naučia správne naplánovať a navrhnúť záhradu tak, aby bola harmonická a produktívna, ktoré rastliny sa spolu znášajú a ako vytvoria zdravý ekosystém. Zapoja sa i do prípravy pôdy, sadenia, kompostovania a starostlivosti o rastliny.



Súčasťou programu je tiež zóna zdravia. Deti sa tam môžu podľa slov Ritterovej naučiť, ako si správne čistiť zuby, zatočia kolesom šťastia a vyskáču si vitamín pre zdravie. Aktivity sú pripravené aj pre dospelých.