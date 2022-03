Bratislavská zoo prišla o leva Haldira, ktorému zlyhávali obličky

Bratislava 1. marca (TASR) – Lev Haldir, ktorý patril k ikonickým jedincom bratislavskej zoo, je už v zvieracom nebi. Takmer 18-ročný samec trpel rakovinou a zlyhávali mu obličky, v pondelok (28. 2.) preto ukončili jeho trápenie eutanáziou.



Zdravotné komplikácie pozorovali chovatelia a veterinári už dlhšiu dobu, zhoršovanie obličkových parametrov sa snažili veterinári riešiť podpornou liečbou. Nemala však žiaduci efekt a stav sa naďalej zhoršoval, samec bol apatický a veľmi slabý. Veterinári sa napokon rozhodli pre eutanáziu. "Následne z pitevnej správy vyplynulo, že mal rozsiahlu rakovinu lymfatických uzlín a koniec bol teda otázkou dní," vysvetlila vzniknutú situáciu, vedúca zoologického oddelenia ZOO Bratislava Silvia Pirošková.



Haldir sa narodil vo francúzskej Zoo ParcBeauval 18. mája 2004. Obaja jeho rodičia žili v tejto záhrade, no pochádzali z divej prírody južnej Afriky. Do bratislavskej zoologickej záhrady prišiel aj so samicou Jawouv decembri 2005, ešte pred tým, ako sa oficiálne otvoril nový pavilón šeliem pre verejnosť.