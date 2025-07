Bratislavská zoo si pripomenie Svetový deň šimpanzov

Bratislava 11. júla (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave si opäť pripomenie Svetový deň šimpanzov. Cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti ochrany a zachovania tohto druhu v jeho prirodzenom prostredí, ale aj priblížiť správanie šimpanzov v prírode či v zoologických záhradách. Pri tejto príležitosti pripravuje na pondelok (14. 7.) program. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo.



„Šimpanzy sú fascinujúce aj tým, že v ich správaní môžeme objaviť mnohé paralely s človekom - v empatii, spolupráci, používaní nástrojov či v rámci bohatých sociálnych vzťahov, ktoré si tieto ľudoopy vytvárajú. Nie sú to ony, kto sa podobá nám, ale my v nich môžeme spoznávať samých seba,“ skonštatovala zoologička Magdaléna Hadová.



Pre návštevníkov bude pripravený napríklad sprievodný vzdelávací komentár, počas ktorého budú môcť pozorovať šimpanzy, ako objavujú netradične pripravenú potravu od svojich chovateľov. Keďže v prírode trávia šimpanzy väčšinu dňa hľadaním a získavaním potravy, snaží sa aj zoo podporiť ich prirodzené správanie tým, že sa k svojej potrave potrebujú istým spôsobom „dopracovať“. Návštevníci sa však dozvedia aj zaujímavosti o špecifikách v ich správaní, vo výchove mláďat alebo v teritorialite.



Šimpanzy vo voľnej prírode čelia dramatickému úbytku populácie, dôvodom je ničenie ich prirodzeného prostredia, pytliactvo a nelegálny obchod so zvieratami. Aj preto sú zaradené do európskeho záchranného programu EEP, v rámci ktorého zoologické záhrady spolupracujú na zachovaní druhu.



Spoločenský život šimpanzov učenlivých je mimoriadne zložitý. Žijú vo veľkých komunitách, pričom deň trávia v menších podskupinách, ktorých zloženie sa mení podľa rozličnej dynamiky. Vynikajú v používaní nástrojov, učení pozorovaním a medzi sebou komunikujú gestami, mimikou aj hlasom.