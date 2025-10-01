< sekcia Regióny
Bratislavská zoo spustila práce na novom výbehu pre paviány dželada
Okrem priestranného svahu pre skupinu dželád vznikne aj moderná ubikácia, do ktorej bude možné nazrieť cez okno.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Bratislavská zoo spustila stavebné práce na novom výbehu pre paviány dželada. Moderný areál vyrastie na svahu za pavilónom primátov. Verejnosti bude sprístupnený už budúcu sezónu 2026. TASR o tom informovala Zuzana Dzurdzíková zo zoo.
„Výbeh bude výnimočný tým, že návštevníkom umožní nahliadnuť na dželady aj v širšom kontexte mesta. Z vyhliadok sa otvoria priehľady na ikonické dominanty mesta, ako je televízna veža Kamzík, alebo aj národný archív,“ priblížila Dzurdzíková. Podotkla, že nový výbeh bude mať rozlohu približne 1910 metrov štvorcových.
Ako doplnila, okrem priestranného svahu pre skupinu dželád vznikne aj moderná ubikácia, do ktorej bude možné nazrieť cez okno. „Návštevníci sa môžu tešiť na vyhliadky, priehľady a interaktívne prvky - napríklad možnosť sledovať kŕmenie zvierat priamo pod vyhliadkou,“ uviedla.
Projekt je podľa Dzurdzíkovej súčasťou ambície zoo vytvoriť africký kopec, ktorý prinesie moderné výbehy a lepšie návštevnícke zázemie. Ide o úsek nad pavilónom primátov až po výbeh nosorožcov. Avizovala, že celá táto strana areálu sa bude postupne meniť a rozvíjať v rámci pripravovanej koncepcie novej zoo.
