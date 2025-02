Bratislavská zoo štartuje sezónu podujatí s vlčou svorkou a diviakmi

Bratislava 22. februára (TASR) - Zoologická záhrada Bratislava štartuje sezónu podujatí s vlčou svorkou a diviakmi lesnými v novom výbehu. Návštevníci si Vlčo-diviačí víkend môžu užiť túto sobotu a nedeľu (23. 2.). Zoo o tom informovala na svojom webe a sociálnej sieti.



Pre návštevníkom bude v sobotu od 10.00 do 14.00 h pripravený vzdelávací ostrov, kde sa dozvedia zaujímavé informácie zo života diviakov a vlkov. Dobrovoľníci ľuďom priblížia, ako to funguje vo vlčej svorke, ako sa vlky navzájom dorozumievajú a tiež vysvetlia, že vlky na mesiac nevyjú.



V bratislavskej zoo sa počas Vlčo-diviačieho víkendu uskutoční aj hra, ktorej cieľom je nájsť vlčie stopy ukryté v časti Karpatského lesa. "Každý, kto stopu nájde a príde k nášmu vzdelávaciemu ostrovu, dostane malý darček," uviedla zoologická záhrada.



Doplnila, že od 12.30 do 13.30 h sa uskutoční rozhovor s chovateľom Peťom, ktorý má na starosti vlčiu svorku a diviaky. "Otázky o týchto fascinujúcich zvieratách vám zaujímavo zodpovie, spoločne ich môžete pozorovať a nakoniec aj nakŕmiť zvedavé diviaky," informovala zoo.



Zároveň z programu podujatí vyplýva, že v sobotu bude v zoo komentované kŕmenie žeriavov japonských, nosorožcov tuponosých južných a muntžakov malých. V nedeľu pôjde o komentované kŕmenie somárov, antilop a koňa przewalského.