Bratislavské bábkové divadlo je v záverečnej fáze obnovy

Bratislava 11. decembra (TASR) - Bratislavské bábkové divadlo (BBD), ktoré je v správe Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), je v záverečnej fáze obnovy a modernizácie. Stavebné práce boli ukončené, v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. Nasledovať budú práce na interiérovom vybavení, sťahovanie a skúšanie. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Rekonštrukciu začal kraj v auguste 2021.



"Bábkáč je veľmi obľúbeným a aj najnavštevovanejším divadlom v kraji. Získava za svoju tvorbu mnohé ocenenia na domácich i zahraničných pódiách. Takmer desať rokov hrá v náhradných priestoroch, preto si takúto modernizáciu určite zaslúžilo," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Komplexná obnova pozostávala z rekonštrukcie pôvodnej starej časti divadla a výstavby novej budovy, teda divadelnej sály a foyer vo dvore. Novinkou je výťah a zelená strecha umiestnená nad sálou divadla. Okrem javiska a hľadiska má divadlo už aj zázemie pre hercov, šatne, skúšobný priestor či umelecké dielne.



Premenou prešlo foyer, ktoré bude nielen vstupnou bránou do divadla, ale fungovať tam má detská cukráreň s interaktívnymi prvkami. Na stenách sa budú môcť návštevníci začítať do stručnej histórie divadla. Nový workshopový priestor vznikol pod strechou na štvrtom poschodí, divadlo bude mať aj otvorený depozitár bábok, kde návštevníci zistia, ako vznikajú bábky.



BBD hrá stále v náhradných priestoroch Radošinského naivného divadla. Novú sezónu vo svojich staronových priestoroch na Dunajskej ulici by malo divadlo začať v septembri 2024.



Bratislavské bábkové divadlo vzniklo v roku 1957 pod názvom Štátne bábkové divadlo. V Bratislavskom kraji je jediným "kamenným" bábkovým divadlom.