Bratislavské bábkové divadlo uvedie inscenáciu Neviditeľní

Bratislava 9. apríla (TASR) - Elfovia, drak, permoníci, lochnesská príšera či yeti. Sú iba výplodom našej fantázie, alebo patria k tým záhadným a skrz-naskrz tajomným bytostiam, ktoré nás na zemi obklopujú už veky? Nová inscenácia Bratislavského bábkového divadla (BBD) "Neviditeľní" pomôže odkryť nejednu záhadu a bádatelia možno zistia, kde sa vlastne taký drak ukrýva. Premiéra predstavenia sa uskutoční 26. apríla na Škultétyho 5, kde BBD momentálne pôsobí.



Dobrodružná rozprávka Márie Danadovej, Moniky Kováčovej, Juraja Haška a kolektívu výrazne pracuje s muzikalitou, odohráva sa na motívy príbehov a zápiskov o bytostiach, ktoré žijú vo svetoch za hranicami nášho zraku.



„Neviditeľní sú naším autorským predstavením. Prvotnou inšpiráciou bolo, keď sme sa dozvedeli, že na Islande zakázali dostavbu diaľnice, pretože verili, že v kameni, ktorý cestu križuje, žijú elfovia. Miestni sa vzbúrili, protestovali a nakoniec sa diaľnica skutočne postavila niekde inde. Tak sme si povedali, že chceme urobiť inscenáciu o bytostiach, v ktoré ľudia veria a verili, aj keď nemajú dôkazy o ich existencii. Zaujala nás práve živá viera v tieto bytosti. Na predstavení pracujeme s rôznorodými vizuálne pútavými obrazmi, s hudbou a piesňou," vysvetľuje jedna z režisérok predstavenia Monika Kováčová.



Dôležitú rolu v Neviditeľných hrá samotná hudba. Autorom chytľavých piesní je Juraj Haško, ktorý spolupracuje s viacerými divadlami a ľudia ho môžu poznať ako frontmana kapely 100 múch. Vzhľadom sa ústrednú tému predstavenia sa umelkyne pri tvorbe scény rozhodli pracovať najmä s prírodnými materiálmi a k spolupráci pozvali autorku scénografie Ivanu Mackovú. S režisérkami spolupracovala už predtým na viacerých inscenáciách ich domovského nezávislého zoskupenia Odivo. Nádherné, a miestami až mysticky pôsobiace obrazy v kombinácii s hudbou skvelo dotvárajú tajomno tohto unikátneho a pre detského diváka mimoriadne podnetného predstavenia. V inscenácii účinkujú Miriam Kalinková, Anna Čonková, Adela Mojžišová, Lukáš Tandara a Peter Butkovský.



„S Monikou sme si urobili dlhší rešerš bytostí, ktoré možno existovali a ktoré by sme mohli do našej hry zahrnúť. Do finálneho výberu sa nám nakoniec dostali bytosti z celého sveta: elfovia, yeti, lochnesská príšera, drak a aj naši slovenskí permoníci. Neviditeľní nie sú klasickou príbehovou rozprávkou. Ide skôr o asociatívne obrazy. Veľa nechávame pracovať fantáziu diváka. Piati bádatelia, ktorých stvárňujú naši herci, cestujú časopriestorom. Dostávajú sa do biotopov bytostí, o ktorých hovoríme, a odhaľujú nám ich cez piesne a rôzne dôkazy,“ doplnila režisérka Mária Danadová.