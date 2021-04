Bratislavské bábkové divadlo vysiela nové záznamy inscenácií

Bratislava 3. apríla (TASR) - Bratislavské bábkové divadlo (BBD) vysiela nové záznamy svojich inscenácií. "Nejde však o bežné záznamy. Inscenácie boli upravené pre oko kamery tak, aby divák získal nový zážitok," TASR o tom informoval Stanislav Várady z BBD. Cyklom online predstavení chce svojim priaznivcom pripomenúť tradičné večerné štvrtky a nedeľné popoludnia, ktoré pred pandémiou nového koronavírusu patrili k najnavštevovanejším.



"Inscenácie už pracujú s filmovým jazykom, vďaka čomu získajú diváci aj z videného predstavenia novú skúsenosť," podčiarkol Várady. Online inscenácie vysiela divadlo v nedeľu a vo štvrtok. Počas Veľkonočnej nedele si diváci môžu pozrieť rozprávkové predstavenie Popolvár. "Tejto slovenskej klasiky sa inak a s humorom ujali tvorcovia z legendárneho českého divadla Buchty a loutky," priblížil Várady. Nasledovať budú Neviditeľní v réžii Márie Danadovej a Moniky Kováčovej z nezávislého zoskupenia Odivo. "Hravá inscenácia plná magických momentov pošteklí fantáziu a prenesie divákov do sveta vízií a fantastických dobrodružných objavov. Okrem protagonistov bude divákov na tejto úžasnej ceste sprevádzať aj hudba Juraja Haška, lídra kapely Sto múch," avizuje divadlo.



Deťom od deväť rokov ponúkne Príbehy stien v réžii Kataríny Aulitisovej. Bábková inscenácia vychádza z nadčasových poviedok viacerých svetových autorov: "Zavedie divákov do nášho zdanlivo slobodného sveta, rozdeleného viditeľnými aj neviditeľnými stenami, pre ktoré sa ľudia od seba čoraz väčšmi vzďaľujú."



Pre deti od šesť rokov je vhodná inscenácia Iný v réžii poľských tvorcov. Hravý a filozofujúci text, ktorý ponúkne odpoveď na otázku Čo keby boli všetci rovnakí?, napísal pre BBD známy poľský dramatik Jarosław Murawski.



Pre deti od troch rokov divadlo pripravilo Rozprávky o malej tučnej víle v réžii Kataríny Aulitisovej. Krátke príbehy podľa knihy českého pesničkára a spisovateľa Jiřího Dědečka zavedú divákov do sveta hračiek, ktorý citlivo paroduje svojrázne ľudské vlastnosti a konanie.



Aktuálne online predstavenia ohlasuje BBD na sociálnej sieti a svojej webstránke.