Bratislavské bazáre sa zmenia na stabilné centrum opätovného použitia

Bratislava 11. septembra (TASR) – Príležitostné víkendové mestské bazáre sa zmenia na stabilné Bratislavské centrum opätovného použitia - KOLO. Jeho prevádzku otvoria 8. októbra vedľa centrály mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Jeho súčasťou má byť aj osvetový a kreatívny priestor zameraný na environmentálne témy. Otvoreniu má predchádzať zber nepotrebných, ale stále funkčných vecí počas celého mesiaca.



"Otvorením KOLO posúvame Bratislavu na úroveň miest, ako Helsinki, Mníchov či Viedeň, v ktorých má prevádzka re-use centier a podpora princípov cirkulárnej ekonomiky dlhodobú tradíciu," konštatuje predseda predstavenstva OLO Ivan Sokáč.



Jeho cieľom je minimalizovať vznik odpadu, podporiť cirkulárnu ekonomiku v hlavnom meste a vytvoriť osvetovo-kreatívny priestor pre všetkých, ktorým záleží na životnom prostredí. Okrem samotného predaja predmetov sa tam budú organizovať aj edukačné podujatia či kreatívne workshopy. V blízkej budúcnosti je v pláne aj zriadenie a prevádzka zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov.



KOLO sa pre verejnosť otvorí 8. októbra. Otvorené bude šesť dní v týždni, a to od v utorky až piatky od 10.00 do 18.00 h a počas víkendov do 17.00 h. Fungovať bude v priestoroch obchodného centra na Pestovateľskej ulici, vedľa centrály OLO. V prenajatých priestoroch by malo fungovať tri roky. Dovtedy plánuje OLO postaviť vlastné centrum opätovného použitia v areáli na Ivanskej ceste.



Centrum opätovného použitia alebo tzv. re-use centrum je miestom, kde dostávajú nepotrebné, avšak stále zachovalé a hodnotné predmety druhú šancu. Z domácností totiž končia často v nádobách na komunálny odpad. Predchádzať tomu sa snažilo päť mestských bazárov, ktoré OLO spolu s hlavným mestom organizovalo od októbra 2020 do júna 2022. Z nich si Bratislavčania odniesli približne 35.000 vecí a hlavné mesto ušetrilo viac ako 50 ton potenciálneho odpadu. Zároveň sa vyzbieralo viac ako 50.000 eur na vybudovanie stabilného centra.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.olo.sk, kde verejnosť nájde aj informácie o tom, aké druhy predmetov KOLO prijíma a aké nie. Záujemcovia nájdu aj harmonogram zberov, ktoré budú otvoreniu centra predchádzať.