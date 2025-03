Bratislavské BBD učí deti chápať, že byť iný neznamená byť horší

Bratislava 3. marca (TASR) - Do repertoáru Bratislavského bábkového divadla (BBD) pribudla nová inscenácia s názvom Tučniak s červenou čiapočkou. "Na pomedzí fikcie a reality mapuje kolóniu tučniakov čiapočkatých a ukazuje, že svet je rozmanitý a každý by v ňom mal mať svoje miesto," približuje divadlo "nežný príbeh o najľudskejších z vtákov - tučniakoch".



Inscenácia rozprávkovo aj faktograficky mapuje kolóniu tučniakov čiapočkatých. S humorom a hravosťou zdôrazňuje hodnotu priateľstva, rodiny a prijatia. "Citlivo ukazuje, že aj keď sme odlišní, stále môžeme byť súčasťou spoločenstva. Poukazuje na vytrvalosť, odvahu a silu nasledovať svoje sny, aj keď sa zdajú nesplniteľné," hovorí umelecká šéfka BBD Katarína Aulitisová, ktorá je zároveň autorkou a režisérkou inscenácie.



Vznikla podľa skutočnej udalosti - príbehu tučniakov z newyorskej zoo. Podľa BBD ide o ďalší zo série projektov, ktorými sa divadlo prijateľnou a hravou formou snaží priblížiť aj závažnejšie témy. Nežná rozprávka pre najmenších ukazuje, že rodina môže mať rôzne podoby, ale najdôležitejšia je láska, starostlivosť a spolupatričnosť.



Dramaturgom inscenácie, ktorá "pomáha deťom pochopiť, že byť iný neznamená byť horší", je Peter Tilajčík. Scénu, bábky a kostýmy vytvorila Ivana Macková. Autorom hudby a zvukového dizajnu je František Király, pod svetelný dizajn sa podpísal Juraj Čech.



Účinkujú Frederika Kašiarová, Lukáš Tandara a René Sorád. Predstavením sprevádza hudobná kapela The Penguins, ktorú tvoria Ondrej Gajdoš a Boris Javorský.



Inscenácia je určená deťom od päť rokov. Premiéra sa uskutoční v piatok 7. marca o 18.00 h.