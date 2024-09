Bratislavské centrum hľadá dobrovoľníkov na pomoc po povodniach

Bratislava 18. septembra (TASR) - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) hľadá dobrovoľníkov na pomoc po povodniach v Bratislave a na Záhorí. V rámci štvrtého ročníka Zelených dní (19. - 20. 9.) takto reaguje na situáciu po povodniach v Bratislavskom kraji. Dobrovoľnícke ponuky v lokalitách, ktoré povodne nezasiahli, budú realizované podľa plánu. TASR o tom informovala riaditeľka BDC Michaela Bagalová.



"Po zaplavení lokalít, v ktorých sme plánovali dobrovoľnícke brigády, ponechávame tímy pripravené na pomoc aj s odstraňovaním následkov po prívalových dažďoch, ak to bezpečnostná situácia umožní," skonštatovala Bagalová s tým, že najčastejšie pôjde o pomoc s odstraňovaním konárov, blata, čistenie exteriérov, opravy zničeného oplotenia či zoškrabávanie omietky na zvlhnutých stenách v interiéroch.



Dobrovoľníkov na pomoc po povodniach bude BDC zapájať do aktivít podľa ich časových možností aj preferencií lokalít priebežne. Koordináciu dobrovoľníkov v teréne zabezpečí Dobrovoľná civilná ochrana, ktorá zastrešuje pomoc v postihnutých lokalitách v spolupráci so štátnymi zložkami.



Zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít môžu záujemcovia vyplnením formulára na webovej stráne www.dobrovolnictvoba.sk. Nájdu tam zároveň aj neobsadené ponúkané aktivity.