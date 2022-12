Bratislavské centrum pre utečencov z Ukrajiny počas sviatkov zatvoria

Bratislava 20. decembra (TASR) - Asistenčné centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny na Bottovej ulici v Bratislave bude od piatka (23. 12.) do 1. januára 2023 zatvorené. Opäť ho otvoria 2. januára 2023. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.



Počas uzatvorenia centra bude v objekte nepretržite prítomná strážna služba. V prípade potreby bude informovať zodpovedných zamestnancov centra o ľuďoch, ktorí hľadajú asistenciu.



"Ak to bude situácia vyžadovať, vieme centrum operatívne otvoriť a uviesť do pohybu v priebehu niekoľkých hodín," uviedla Schmucková. Na vstupe do asistenčného centra budú uvedené kontakty na infolinky dostupných služieb pomoci. Núdzové ubytovanie bude zabezpečené bez obmedzenia v zariadení na Pasienkoch, ktoré spravuje hlavné mesto.