Bratislavské cintoríny a krematórium budú otvorené cez Dušičky dlhšie

Bratislava 22. októbra (TASR) - Cintoríny a krematórium v správe mestského pohrebníctva Marianum v Bratislave budú mať od 1. do 8. novembra predĺžené otváracie hodiny. V "dušičkovom" období budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Pre imobilných návštevníkov budú na cintorínoch Vrakuňa, Slávičie údolie a v krematóriu k dispozícii elektromobily. Osadené sú tiež nové dotykové informačné kiosky.



"Pre ich lepšiu orientáciu a ľahšiu dostupnosť informácií sme na štyroch cintorínoch - Slávičie údolie, Petržalka, Vrakuňa a Ondrejskom cintoríne - umiestnili dotykové kiosky. Prostredníctvom prehľadného dizajnu prinášame najdopytovanejšie informácie zo strany pozostalých," približuje riaditeľ pohrebníctva Marianum Robert Kováč.



Najčastejšie údaje, ktoré návštevníci hľadajú, sú otváracie hodiny cintorínov, či môžu aktualizovať osobné údaje, prípadne kde nájdu konkrétne hrobové miesto v rámci cintorína. Zaujímajú sa o prepisy a platby hrobových miest alebo o to, aké služby sú k dispozícii na cintoríne.



Mestská organizácia má však tiež viacero odporúčaní pre návštevníkov. Pripomína, že od 26. októbra do 4. novembra budú pozastavené kamenárske práce. Rovnako odporúča upratovať a pripravovať hroby svojich príbuzných v dostatočnom časovom predstihu. Zabúdať by nemali ani na to, že do areálov cintorínov by nemali vstupovať so psami, platí tiež zákaz jazdy na bicykloch, kolobežkách či elektrokolobežkách.



Marianum apeluje taktiež na prevenciu pred krádežami. Pri prípravách hrobov na Dušičky je potrebné zvýšiť dohľad na svoje osobné veci a nenechávať ich bez kontroly. Pri výbere kvetov či iných dekorácií odporúča brať ohľad na životné prostredie, uprednostniť by sa mali také, ktoré sú zo živých kvetov, čečín alebo sú vyrobené z kompostovateľných materiálov. Na cintorínoch Vrakuňa, Prievoz a Petržalka je zároveň celkovo sedem stanovísk na triedenie cintorínskeho odpadu.



"Bude posilnený protipožiarny a bezpečnostný tím, ktorý bude dbať na poriadok a bezpečnosť návštevníkov," podotýka mestská príspevková organizácia.



Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislava spravuje, udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov, bratislavské Krematórium a dva vojnové cintoríny. Súčasne spravuje 64 pomníkov a pamätníkov na území mesta. Zabezpečuje prevádzku mestských vodných prvkov - 38 fontán, 13 pitných fontánok, troch studní, hmlovej fontány a ôsmich rozprašovačov, ale aj hradný kopec, mestské hradby a Park Svoradova.