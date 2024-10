Bratislavské cintoríny a krematórium budú cez Dušičky otvorené dlhšie

Bratislava 31. októbra (TASR) - Cintoríny a krematórium v správe mestského pohrebníctva Marianum v Bratislave budú mať od 1. do 8. novembra predĺžené otváracie hodiny. V "dušičkovom" období budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Pre imobilných návštevníkov budú na cintorínoch Vrakuňa, Slávičie údolie a v krematóriu k dispozícii elektromobily. Na štyroch cintorínoch - Slávičie údolie, Petržalka, Vrakuňa a Ondrejský cintorín - sú zároveň dotykové informačné kiosky s najdopytovanejšími informáciami zo strany pozostalých.



Mestská organizácia pripomína v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami viacero odporúčaní pre návštevníkov. Zabúdať by nemali napríklad na to, že do areálov cintorínov by nemali vstupovať so psami, platí aj zákaz jazdy na bicykloch, kolobežkách či elektrokolobežkách. Do 4. novembra sú pozastavené kamenárske práce. Upratovať a pripravovať hroby svojich príbuzných neodporúča v čase, keď je na cintorínoch množstvo ľudí.



Marianum apeluje taktiež na prevenciu pred krádežami. Pri prípravách hrobov na Dušičky je potrebné zvýšiť dohľad nad svojimi osobnými vecami a nenechávať ich bez kontroly. Pri výbere kvetov či iných dekorácií odporúča brať ohľad na životné prostredie, uprednostniť by sa mali také, ktoré sú zo živých kvetov, z čečín alebo sú vyrobené z kompostovateľných materiálov. Na cintorínoch Vrakuňa, Prievoz a Petržalka je zároveň celkovo sedem stanovísk na triedenie cintorínskeho odpadu. Posilnený je protipožiarny a bezpečnostný tím.



S odporúčaniami sa na návštevníkov cintorínov obracia aj Mestská polícia Bratislava. Pre zvýšené riziko vreckových krádeží odporúča mať osobné veci počas návštev cintorínov vždy pod dozorom. Na obozretnosť vyzýva najmä počas údržby a skrášľovania hrobových miest. Opatrnosť treba zvýšiť aj na parkoviskách. Osobné veci netreba nechávať na viditeľných miestach v aute, cennosti a väčší obnos peňazí odporúča nechať doma.



"Ojedinelými nie sú ani menšie požiare, ku ktorým dochádza najčastejšie v dôsledku neopatrnej manipulácie so sviečkami," pripomína mestská polícia na sociálnej sieti. Pre zníženie takéhoto rizika treba sviečky a kahance umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti od vencov, kytíc či iných dekorácií. Dbať treba aj na to, aby boli dekorácie pevne prichytené.



Počas sviatkov treba počítať taktiež so zhustenou premávkou a zníženou kapacitou parkovísk. Odporúča preto využívať prioritne mestskú hromadnú dopravu, pri ceste autom apeluje na rešpektovanie pokynov mestskej i štátnej polície. V prípade podozrivého správania, protiprávnej činnosti či potreby pomoci treba volať na linku 159.



Hliadky mestskej polície sa zameriavajú najmä na dodržiavanie verejného poriadku, ochranu života, zdravia a majetku ľudí, ako aj usmerňovanie dopravy v okolí pietnych miest. Zvýšený dohľad polícia vykonáva už v týchto dňoch v rámci celého územia Bratislavy, a to nielen v denných, ale aj nočných hodinách.