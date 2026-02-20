< sekcia Regióny
Bratislavské Divadlo Aréna premiéruje inscenáciu Saved/Spasení
Bratislava 20. februára (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna uvádza v piatok premiéru inscenácie Saved/Spasení - spoločenskú drámu britského dramatika Edwarda Bonda v réžii mladého režiséra Dávida Pašku, ktorý sa postaral aj o preklad textu. Podľa tvorcov ide o „nekompromisnú výpoveď o svete, v ktorom sa násilie stalo bežnou súčasťou každodennosti“. Bondova hra prináša príbeh o generácii, ktorá vyrastá bez istôt, bez vzorov a často aj bez nádeje.
Ako uvádza divadlo na sociálnej sieti, inscenácia je príbehom o generácii mladých ľudí, ktorá je „na dávkach“ života. V krajine kultúrnej chudoby sa snažia nájsť si svoje miesto a naplniť krehkú túžbu po blízkosti. „Ich hlasy ostávajú nevypočuté, prehlušené nezrozumiteľným krikom ostatných, plačom bábätka a youtubovými videami. Edward Bond krutou presnosťou ukazuje, že keď človeku vezmú zmysel, nahradí ho násilím,“ dodáva k hre, ktorá je jedným z najkontroverznejších a zároveň najvplyvnejších diel britského dramatika. Jej prvé uvedenie v 60. rokoch minulého storočia patrí dodnes k najväčším udalostiam v dejinách britského divadla a vyvoláva diskusie o hraniciach zodpovednosti a morálky v modernej spoločnosti.
„Režisér David Paška číta text ako varovanie pred spoločnosťou, ktorá rezignovala na empatiu. Jeho inscenácia sa nesnaží šokovať samoúčelne, ale kladie divákovi otázku: kde sa končí osobná zodpovednosť a kde sa začína vina systému?,“ približuje Aréna inscenáciu Saved/Spasení, ktorá tak podľa divadla nie je len príbehom jednotlivcov, ale presnou diagnózou spoločenského stavu. Bondovu hru uvádza ako súčasť svojho dlhodobého záujmu o angažované divadlo, ktoré reflektuje aktuálne spoločenské témy.
Premiéra sa uskutoční o 19.00 h vo Veľkej sále divadla. Hrajú Jakub Švec, Eva Gribová, Dávid Hartl, Adam Hilek, Jakub Somora, Edita Koprivčevič Borsová a ďalší. Pod dramaturgiu sa podpísala Saša Sarvašová, scénu navrhol Julius Leon Seiler, kostýmy Maria-Lena Poindl. Pod hudbu sa podpísal Juraj Bolf.
Edward Bond je jedným z najvýznamnejších britských dramatikov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa systematicky venoval témam moci, násilia, sociálnej nespravodlivosti a zodpovednosti jednotlivca. Hra Saved/Spasení patrí k jeho kľúčovým textom, ktorý zásadne ovplyvnil vývoj moderného politického divadla.
