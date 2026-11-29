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Bratislavské dobrovoľnícke centrum bude oceňovať dobrovoľníkov
Slávnostný večer z Koncertnej siene Klarisky v Bratislave bude možné sledovať online.
Autor TASR
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Bratislava 29. novembra (TASR) - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) bude 2. decembra oceňovať najlepších dobrovoľníkov z Bratislavy a okolia. Oceňovať laureátov Srdcom na dlani bude vo viacerých kategóriách. Vyberie ich spomedzi 36 nominantov. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka a koordinátorka BDC Lucia Uhrinová.
„Oceňovať sa bude za prínos v dobrovoľníckej oblasti, od sociálnej, cez pomoc zvieratám, životnému prostrediu, v kultúre, až po podporu dobrovoľníctva. A keď stále nemáte dobrú predstavu, o čom to „Srdce na dlani“ je, tak hlavne je takou ukážkou, že máme okolo seba kopec skvelých ľudí, ale zároveň aj príležitosti, ako robiť svet krajším miestom,“ skonštatovala Uhrinová.
Ocenenie je teda poďakovaním za nezištnú a významnú pomoc dobrovoľníkom, ale aj o zvyšovaní povedomia o dobrovoľníctve, posilňovaní jeho spoločenského uznania a podpore jeho ďalšieho rozvoja. V roku 2026 chce BDC zároveň vyzdvihnúť rôznorodosť dobrovoľníctva a príbehov dobrovoľníkov, ktorí svojou angažovanosťou prispievajú k riešeniu rôznych výziev v spoločnosti a pozitívne ovplyvňujú životy ľudí a komunít vrátane životného prostredia a zvierat.
Slávnostný večer z Koncertnej siene Klarisky v Bratislave bude možné sledovať online.
Srdce na dlani organizuje BDC po jedenástykrát. Ocenenia udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov (5. 12.) a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov (5. 11.).
„Oceňovať sa bude za prínos v dobrovoľníckej oblasti, od sociálnej, cez pomoc zvieratám, životnému prostrediu, v kultúre, až po podporu dobrovoľníctva. A keď stále nemáte dobrú predstavu, o čom to „Srdce na dlani“ je, tak hlavne je takou ukážkou, že máme okolo seba kopec skvelých ľudí, ale zároveň aj príležitosti, ako robiť svet krajším miestom,“ skonštatovala Uhrinová.
Ocenenie je teda poďakovaním za nezištnú a významnú pomoc dobrovoľníkom, ale aj o zvyšovaní povedomia o dobrovoľníctve, posilňovaní jeho spoločenského uznania a podpore jeho ďalšieho rozvoja. V roku 2026 chce BDC zároveň vyzdvihnúť rôznorodosť dobrovoľníctva a príbehov dobrovoľníkov, ktorí svojou angažovanosťou prispievajú k riešeniu rôznych výziev v spoločnosti a pozitívne ovplyvňujú životy ľudí a komunít vrátane životného prostredia a zvierat.
Slávnostný večer z Koncertnej siene Klarisky v Bratislave bude možné sledovať online.
Srdce na dlani organizuje BDC po jedenástykrát. Ocenenia udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov (5. 12.) a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov (5. 11.).