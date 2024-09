Bratislavské fakulty začnú s výučbou v zimnom semestri o týždeň neskôr

Bratislava 15. septembra (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) začne vo svojich bratislavských fakultách s prezenčnou výučbou v zimnom semestri namiesto pondelka 16. septembra o týždeň neskôr. Vedenie univerzity tak reagovalo na aktuálnu situáciu spôsobenú výdatnými zrážkami a silným vetrom a z toho vyplývajúce obmedzenia v jednotlivých lokalitách Slovenska.



Namiesto pôvodného harmonogramu bude preto výučba denného štúdia v zimnom semestri trvať až do 20. decembra. "O postupe na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach rozhodne dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach," dodala univerzita.