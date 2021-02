Bratislavské karanténne mestečko využilo už 218 ľudí bez domova

Bratislava 19. februára (TASR) - Karanténne mestečko na Hradskej ulici v Bratislave využilo podľa bratislavskej samosprávy už 218 ľudí bez domova, ktorí tam pre ochorenie COVID-19 trávili karanténu. Situácia s nakazenými ľuďmi bez domova v hlavnom meste sa podľa neziskovej organizácie Depaul Slovensko v uplynulých dňoch postupne stabilizovala. Eviduje však aj ľudí bez domova, ktorí podľahli komplikáciám spojeným s ochorením COVID-19 a zdravotným stavom.



Depaul tento týždeň oficiálne uzatvoril covidovú červenú zónu vo svojej nocľahárni a vrátil sa do bežného režimu. "Rovnako tak pomaly uvoľňujeme aj opatrenia v našom Útulku sv. Lujzy de Marillac," uviedla neziskovka. Za posledné týždne sa starala o 64 ľudí bez domova pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. "Ôsmich previezla záchranná služba do nemocnice. Štyria z nich, žiaľ, podľahli komplikáciám spojeným s covidom a zdravotným stavom," poznamenal Depaul. Ochorelo aj 15 zamestnancov neziskovky a so službou denne pomáhalo 20 dobrovoľníkov. Terénna služba kontaktovala za mesiac 100 ľudí priamo na ulici a v ošetrovni Depaul sa denne zastavilo 20 klientov, ktorým pomohli s ranami či inými zdravotnými ťažkosťami.



Pomoc dobrovoľníkov v karanténnom mestečku vyzdvihlo aj hlavné mesto. "Práve vďaka ich pomoci sme dokázali zvládnuť aj tie najťažšie dni v karanténnom zariadení na Hradskej ulici, keď počet pozitívnych prudko rástol," skonštatoval magistrát. Podotýka, že karanténne mestečko vďaka spolupráci mesta, neziskových organizácií aj dobrovoľníkov poskytuje ľuďom bez domova útočisko, kde sa bez zbytočného stresu môžu vyliečiť a tiež izolovať, čím znížia riziko ďalšieho prenosu nákazy.