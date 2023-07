Bratislavské KOLO po májovom požiari by mohli opäť otvoriť na jeseň

Bratislava 14. júla (TASR) - Bratislavské centrum opätovného využitia KOLO, ktoré v máji zasiahol požiar, by mohli opäť otvoriť na jeseň. Závisieť to však bude od priebehu rekonštrukcie zasiahnutých priestorov. Pre TASR to uviedla manažérka externej komunikácie mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Zuzana Balková. Koncept KOLO zostane zachovaný.



"Keďže bol požiar rozsiahly, zničil nám celé vybavenie prevádzky aj všetky predmety určené na opätovné použitie, čakajú nás rozsiahle rekonštrukčné práce," skonštatovala Balková.



V súčasnosti sú už ukončené viac ako mesiac trvajúce sanačné práce. Zahŕňali čistenie a vypratávanie priestoru a likvidovanie najväčších škôd po požiari. Pokračuje sa s fázou rekonštrukcie. Zahŕňa rekonštrukciu budovy a celého priestoru, ako bol pripravený na znovuotvorenie. "Pracujeme na tom, aby sme KOLO otvorili čo najskôr," poznamenala Balková.



Pokiaľ nebude KOLO opäť otvorené, môžu obyvatelia nepotrebné, ale stále funkčné a použiteľné veci nosiť naďalej na dočasné zberné miesta, ktoré boli zriadené. Nájdu ich pre KOLO na Pestovateľskej ulici či v Sklade Stará Vajnorská, kde je možné priniesť aj väčší nábytok. Každú júlovú sobotu aj na Trhovisku Miletičova a každú augustovú sobotu na Trhovisku Žilinská. Obyvateľom Rače, Vajnôr a Nového Mesta je k dispozícii aj sezónny zberný dvor Rača.



Požiar vo vonkajšej časti budovy OC Korzo v Bratislave, ktorý zasiahol aj vnútorné priestory KOLO, vypukol ráno 14. mája. Na mieste neutrpel nikto zranenia. Príčiny požiaru sú v štádiu vyšetrovania.



Cirkulárny projekt KOLO otvorilo OLO vlani v októbri na Pestovateľskej ulici. Do konca marca ho navštívilo viac ako 50.000 ľudí. Hlavné mesto ušetril projekt o takmer 100 ton potenciálneho odpadu. Jeho súčasťou je aj osvetové a kreatívne centrum.