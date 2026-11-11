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Bratislavské KOLO prijalo za štyri roky vyše milión predmetov
V tíme KOLO pracuje 18 ľudí, šesť členov tímu je v dôchodkovom veku a traja sa do pracovného procesu zapojili v spolupráci s Profesia Lab.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Bratislavské centrum opätovného použitia KOLO prijalo za štyri roky svojho fungovania viac ako milión predmetov. Pomohlo tak predísť vzniku približne 880 ton potenciálneho odpadu. Obe prevádzky, teda v Ružinove aj Karlovej Vsi, zaznamenali celkovo viac ako 600.000 návštev. KOLO však nedáva šancu len veciam, ale aj ľuďom, ktorí čelia na trhu práce bariéram.
„Každý mesiac k nám ľudia prinesú približne 20 ton vecí a viac ako 80 percent z nich nájde ďalšie využitie. Reuse centrum sa však nedá postaviť iba na regáloch. Potrebuje ľudí, ktorí veciam rozumejú, pripravia ich na druhý život a vedia návštevníkom vysvetliť, prečo to má zmysel. Náš tím je dnes medzigeneračný a prácu v ňom prispôsobujeme človeku, nie človeka práci,“ konštatuje Martina Čechová, manažérka cirkulárnej ekonomiky mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).
V tíme KOLO pracuje 18 ľudí, šesť členov tímu je v dôchodkovom veku a traja sa do pracovného procesu zapojili v spolupráci s Profesia Lab. Ide o medzinárodný program na podporu inkluzívneho zamestnávania, ktorý pomáha ľuďom so znevýhodnením alebo inými špecifickými potrebami získať prvú pracovnú skúsenosť na otvorenom trhu práce.
Pracovné pozície a náplň práce sa prispôsobujú schopnostiam a silným stránkam jednotlivých členov tímu. Traja účastníci programu Profesia Lab po skončení úvodnej stáže pokračujú v KOLO a stabilný príjem pomohol ďalším dvom členom tímu zabezpečiť si vlastné bývanie. Zároveň členom tímu v dôchodkovom veku prevádzky prispôsobujú rozsah práce ich životnej situácii, napríklad starostlivosti o vnúčatá.
KOLO je tiež priestorom na vzdelávanie, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity. Každý týždeň smeruje približne 1500 kníh do bratislavských knižných búdok. Organizuje aj sezónne swapy oblečenia, prostredníctvom ktorých sa doteraz podarilo vyzbierať do ďalšieho obehu približne 40 ton textilu. Ročne organizuje taktiež 80 vzdelávacích školských workshopov od materských po stredné školy a ďalších približne 100 podujatí pre verejnosť. Súčasťou je aj materiálna pomoc - organizáciám podporujúcim ľudí v núdzi doteraz bezodplatne poskytlo viac ako 30 ton predmetov.
Ďalším krokom má byť rozvoj celoslovenskej Platformy Reuse. Jej cieľom je prepájať reuse iniciatívy, samosprávy, mestské podniky, odbornú verejnosť a ľudí, ktorí hľadajú možnosti, ako veci darovať, opraviť alebo opätovne používať.
Hlavné mesto a OLO otvorili prvú prevádzku v Ružinove v októbri 2022. V júni 2024 pribudla druhá prevádzka v Karlovej Vsi.
„Každý mesiac k nám ľudia prinesú približne 20 ton vecí a viac ako 80 percent z nich nájde ďalšie využitie. Reuse centrum sa však nedá postaviť iba na regáloch. Potrebuje ľudí, ktorí veciam rozumejú, pripravia ich na druhý život a vedia návštevníkom vysvetliť, prečo to má zmysel. Náš tím je dnes medzigeneračný a prácu v ňom prispôsobujeme človeku, nie človeka práci,“ konštatuje Martina Čechová, manažérka cirkulárnej ekonomiky mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).
V tíme KOLO pracuje 18 ľudí, šesť členov tímu je v dôchodkovom veku a traja sa do pracovného procesu zapojili v spolupráci s Profesia Lab. Ide o medzinárodný program na podporu inkluzívneho zamestnávania, ktorý pomáha ľuďom so znevýhodnením alebo inými špecifickými potrebami získať prvú pracovnú skúsenosť na otvorenom trhu práce.
Pracovné pozície a náplň práce sa prispôsobujú schopnostiam a silným stránkam jednotlivých členov tímu. Traja účastníci programu Profesia Lab po skončení úvodnej stáže pokračujú v KOLO a stabilný príjem pomohol ďalším dvom členom tímu zabezpečiť si vlastné bývanie. Zároveň členom tímu v dôchodkovom veku prevádzky prispôsobujú rozsah práce ich životnej situácii, napríklad starostlivosti o vnúčatá.
KOLO je tiež priestorom na vzdelávanie, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity. Každý týždeň smeruje približne 1500 kníh do bratislavských knižných búdok. Organizuje aj sezónne swapy oblečenia, prostredníctvom ktorých sa doteraz podarilo vyzbierať do ďalšieho obehu približne 40 ton textilu. Ročne organizuje taktiež 80 vzdelávacích školských workshopov od materských po stredné školy a ďalších približne 100 podujatí pre verejnosť. Súčasťou je aj materiálna pomoc - organizáciám podporujúcim ľudí v núdzi doteraz bezodplatne poskytlo viac ako 30 ton predmetov.
Ďalším krokom má byť rozvoj celoslovenskej Platformy Reuse. Jej cieľom je prepájať reuse iniciatívy, samosprávy, mestské podniky, odbornú verejnosť a ľudí, ktorí hľadajú možnosti, ako veci darovať, opraviť alebo opätovne používať.
Hlavné mesto a OLO otvorili prvú prevádzku v Ružinove v októbri 2022. V júni 2024 pribudla druhá prevádzka v Karlovej Vsi.