Bratislavské konzervatórium pripravuje kurz Saxophobia Bratislava

Bratislava 2. februára (TASR) – Občianske združenie Spoločnosť priateľov dobrej hudby organizuje štvrtýkrát medzinárodné majstrovské kurzy Saxophobia Bratislava, zamerané na výučbu klasickej hudby na saxofóne. Kurzy sa budú konať 20. až 23. februára na Konzervatóriu v Bratislave, je na ne prihlásených vyše 60 študentov zo šiestich krajín. Súčasťou tohto podujatia sú aj dva verejné koncerty venované saxofónu, 22. februára v zrkadlovej sieni a 23. februára v Slovenskom rozhlase. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Dekánková.



„Už štvrtý rok sa stretávame na bratislavskom Konzervatóriu, kam pozývame špičkových zahraničných lektorov klasického saxofónu, aby mali naši študenti prístup k novým technikám, informáciám týkajúcim sa saxofónovej problematiky a celkovo aby získali trochu inú optiku na saxofón. Takmer osem rokov chodím na zahraničné kurzy a spôsob výučby sa tam od slovenského výrazne líši. Najmä v zvukovej estetike, výbere repertoára či interpretačnom prístupe. Väčšina z prihlásených študentov je zo Slovenska, čo nás nesmierne teší a vysiela nám to signál, že sú tieto kurzy dôležitou a potrebnou investíciou do hudobného vzdelania slovenských saxofonistov. Na kurzy tento rok prijali pozvanie špičkoví zahraniční lektori z Francúzska, Rakúska, Poľska, Maďarska a Česka,“ uviedol pre médiá Ladislav Fančovič, známy slovenský klavirista, saxofonista a iniciátor projektu.



Slovenské publikum si už po tri roky mohlo vychutnať, aké je to počuť saxofón ako koncertný nástroj, a projekt Saxophobia ponúka aj tento rok dva verejné koncerty. Prvý sa uskutoční 22. februára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Druhý koncert bude v nedeľu 23. februára v Slovenskom rozhlase. Vystúpia na ňom 60-členný medzinárodný saxofónový orchester a menšie zoskupenia zložené z účastníkov kurzov. Koncert bude nahrávaný a odvysielaný v Rádiu Devín.



Saxofón je jedným z najmladších nástrojov vo svete klasickej hudby. Skonštruoval ho Belgičan Adolphe Sax v roku 1842 práve na účely klasickej hudby. Pôvodný zámer bol zostrojiť úplne nový nástroj, ktorý by v sebe spájal silu plechových dychových nástrojov, mäkkú farbu drevených dychových nástrojov a zároveň ľahkosť sláčikových nástrojov. Na Slovensku je saxofón vnímaný takmer výlučne ako nástroj džezový, ktorým sa počas posledných sto rokov stal. V zahraničí zažíva posledných 50 rokov renesanciu na poli klasickej hudby a skladatelia aj interpreti znovuobjavujú jeho krásu a rozmanitosť v klasickej hudbe.