Bratislavské korunovačné dni majú pokračovať historickým sprievodom

Bratislava 30. júla (TASR) - Kráľovskú minulosť hlavného mesta pripomínajú od piatka do nedele (29. - 31. 7.) Bratislavské korunovačné dni. Súčasťou podujatia je aj korunovačný sprievod, ktorý by sa mal uskutočniť v sobotu od 13.00 h. Medzi 250 účinkujúcimi sa okrem slovenských umelcov objavia aj umelci z Česka, Maďarska a Poľska. Informovala o tom Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB).



"Korunovačné dni sú podujatím, ktoré k Bratislave každoročne neodmysliteľne patrí. Oslavujú a pripomínajú takmer 300-ročnú korunovačnú tradíciu hlavného mesta. Verím, že aj tento rok si historický sprievod a dobovú atmosféru v meste užijú všetci návštevníci – milovníci histórie aj náhodní okoloidúci," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Súčasťou podujatia je korunovačný sprievod, ktorý by mal vyraziť v sobotu o 13.00 h z Bratislavského hradu a cestu ukončiť na Hlavnom námestí v Starom Meste. "V rámci programu sa medzi 14.00 a 15.00 h uskutoční slávnostné odovzdávanie zlatej zberateľskej euromince pri príležitosti 450. výročia korunovácie Rudolfa, ktorú vydáva Národná banka Slovenska," priblížil hovorca Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Majer s tým, že truhlicu mincí od NBS dostane aj víťaz rytierskeho turnaja.



Návštevníci tiež uvidia sokoliarske a šermiarske vystúpenia. "Na záver vypukne o 18.10 h veľký rytiersky turnaj, kde budú bojovať štyria rytieri - každý za jednu z krajín V4. Budú bojovať o česť, slávu a o priazeň publika," doplnil Štefan Klimko zo šermiarskej skupiny Tostabur.



Záujemcovia o bližšie informácie o histórii korunovácií sa môžu počas všetkých troch dní zúčastniť na bezplatných prehliadkach v slovenskom, anglickom, nemeckom, maďarskom a ukrajinskom jazyku. Trasa prehliadok povedie po najvýznamnejších miestach spojených s korunováciami uhorských panovníkov. "Bude to tiež príležitosť, dozvedieť sa viac o miestach spojených s vládou Márie Terézie, počas ktorej Bratislava zažila nebývalý hospodársky a kultúrny rozmach," dodal BTB.