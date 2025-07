Bratislavské korunovačné dni pripomenú uhorského panovníka Karola III.

Bratislava 26. júla (TASR) - Hlavné mesto si v sobotu pripomína uhorského panovníka Karola III. korunovaného v roku 1712. Pokračujú totiž Bratislavské korunovačné dni. Obyvatelia i návštevníci tak budú môcť opäť zažiť korunováciu kráľa, ktorého stvárni herec Braňo Deák, i stať sa súčasťou takmer 200-členného korunovačného sprievodu.



Historický sprievod v dobových kostýmoch sa začne zhromažďovať o 15.30 h pred Bratislavským hradom pri soche Svätopluka. Jeho súčasťou budú okrem kráľa a kráľovskej manželky aj členovia sprievodnej čestnej stráže, duchovenstvo, šľachta, hudba a heroldi. Následne o 16.00 h vyrazí Viedenskou bránou smerom do mesta, kde sa na Hlavnom námestí o 17.00 h začne divadelno-historické predstavenie s názvom Na ceste do Prešporku. Prerozpráva príbeh korunovácie Karola III., chýbať nebude korunovačný rituál či zloženie korunovačného sľubu. Program vyvrcholí koncertom v Katedrále sv. Martina o 20.00 h.



V rámci sprievodného programu sú počas víkendu pripravené aj tematické prehliadky s témou korunovácií a života Karola III. Jednou z noviniek je sprístupnenie presbytéria Katedrály sv. Martina, kde boli korunovaní uhorskí králi a kráľovské manželky.



Františkánske námestie bude zároveň v sobotu patriť Festivalu Frankovky modrej a bratislavských vín. Pripomenie opäť historické spojenie mesta s vinohradníctvom a návštevníkom ponúkne „vínny odkaz“ z Rače, Vajnôr a Nového Mesta. Kráľovské víno - frankovka modrá - získalo od Márie Terézie dekrét privilegovaného nápoja a mohlo sa dodávať na cisársky dvor. V Starej radnici je zasa vystavená replika uhorskej koruny.



Tí, ktorých korunovačná téma zaujme viac, môžu počas korunovačných dní i mimo nich využiť bezplatnú mestskú šifrovaciu hru Bystroňovci. Prostredníctvom mobilného telefónu môžu v uliciach mesta objavovať príbeh ukradnutej koruny či zaujímavosti z histórie. Dostupná bezplatne je aj aplikácia, ktorá návštevníkov prevedie korunovačnou trasou. Chýbať nebude ani fotopoint.



Bratislava je mesto s takmer 300-ročnou korunovačnou históriou. Po bitke pri Moháči v roku 1526, keď Osmanská ríša porazila uhorskú armádu, sa Bratislava stala korunovačným mestom Uhorska. Od roku 1563 do roku 1830 bola miestom korunovácií desiatich kráľov, jednej kráľovnej a siedmich kráľovských manželiek.



Podujatie organizuje Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board.