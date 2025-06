Bratislavské kultúrne leto oslavuje 50 rokov

Bratislava 16. júna (TASR) - Bratislava opäť ožije najbližšie mesiace kultúrou. V hlavnom meste odštartuje 21. júna jubilejný 50. ročník najväčšieho a zároveň najstaršieho mutižánrového festivalu Bratislavské kultúrne leto. Počas 72 dní prinesie množstvo podujatí. Otvorenie festivalu je naplánované v amfiteátri na Železnej studničke. Festival uzavrie program posledný augustový víkend.



„Tak ako Bratislava nemôže žiť bez kultúry, tak ani leto v Bratislave bez letného mestského kultúrneho festivalu. Tento rok to bude už 50. leto, čo Bratislava ožije kultúrou v jej najrôznejších podobách a na najrozmanitejších miestach,“ pozýva primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Scénami kultúrneho programu sa opäť stanú tradičné aj menej známe lokality. Napríklad kúpalisko Mičurin pozýva na pool párty, susedný amfiteáter sa opäť po roku premení na dočasné kino s utorkovými premietaniami. Kultúrna scéna v Sade Janka Kráľa bude v nedele patriť divadelným predstaveniam pre deti.



Súčasnú domácu hudobnú a výtvarnú scénu zmapuje počas vybraných piatkov program v kultúrno-kreatívnom priestore na Bielej ulici. V stredy si bude možné preveriť vedomosti v kvízoch, štvrtky budú patriť umeleckým workshopom, soboty Kinu oáz. Málo známe zákutia historického centra odhalia dva Večery na hradbách s koncertmi. Dom hudby otvorí svoju prvú letnú sezónu vzdelávacími aktivitami pre deti aj seniorov.



Množstvo klasických koncertov ponúknu Gitarový festival J. K. Mertza, Domus & Hortus Artis aj Viva Musica! festival. Chýbať nebudú ani tradičné Letné shakespearovské slávnosti. Námestie slobody sa do konca septembra premení na tanečný parket pod holým nebom vďaka projektu Tanec pri fontáne. Umeleckým programom pripomenie novodobú históriu festival Tribute to Freedom - Pocta slobode.



Program obohatí aj víkendy v mestských častiach. Karlova Ves pozýva na historický piknik vo Vodárenskej záhrade, v Lamači sa chystajú Rozálske hody, milovníkov kostýmov poteší dobový piknik v Sade Janka Kráľa v Petržalke. Hodovať sa bude v Záhorskej Bystrici, vo Vrakuni bude možné navštíviť Jánsky pivný festival. Mozaiku kultúrnych podujatí doplnia otvorenia letnej kultúrnej sezóny v Starom Meste, Vajnoroch a Novom Meste, zapoja sa aj Devín, Dúbravka, Ružinov, Čunovo, Rača a Rusovce. Za špeciálnym letným programom sa môžu návštevníci vybrať aj do mestských organizácií.



Bratislavské kultúrne leto každoročne prepája históriu, domácu tvorbu a rôzne umelecké formáty do multižánrového celku s novinkami aj programovými stálicami. Mestský festival vznikol ako mestská iniciatíva na oživenie diania počas letných mesiacov v hlavnom meste. Počas piatich dekád prešiel viacerými zmenami.