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Bratislavské kultúrne leto sa začne 1. júla
V Parku na Dunajskej ulici bude možné uvidieť legendárne divadelné ukážky, archívne premietania, koncerty, workshopy a improvizácie.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - V hlavnom meste sa 1. júla začne 51. ročník multižánrového festivalu Bratislavské kultúrne leto. Mestský festival opäť prinesie koncerty, letné kiná, susedské stretnutia, výstavy či komunitné podujatia. Tento rok sa zároveň rozrastie o Deň humoru. Do Starého Mesta vráti ikonické dialógy a nezameniteľný humor Milana Lasicu a Júliusa Satinského, a to symbolicky na Medzinárodný deň vtipov. TASR o tom informovala Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).
„Azda niet výstižnejšieho pomenovania smiechu ako od Júliusa Satinského, že ‚smiech je najkratšou vzdialenosťou medzi ľuďmi‘. Umelecký odkaz oboch autorov, hlboko vpísaný do ich dlhoročnej tvorby, je tým, čím počas Dňa humoru ožije Dunajská ulica. Na chvíľu sa vrátime do relácie ‚Kto si je za dverami‘, ikonické piesne Jara Filipa a Petra Lipu, ktoré predbehli svoju dobu i generáciu, si vypočujeme v novom šate,“ priblížila Bleho Francúzová.
V Parku na Dunajskej ulici bude možné uvidieť legendárne divadelné ukážky, archívne premietania, koncerty, workshopy a improvizácie. Pozvanie prijali viacerí herci, umelci, divadelníci či priatelia a kolegovia týchto dvoch umelcov.
Počas mestského festivalu privítajú návštevníkov okrem trvalých kultúrnych scén aj typicky letné ako Kultúrna scéna v Sade Janka Kráľa, mestské hradby, nádvorie Domu hudby alebo Námestie slobody či zrekonštruované kúpalisko Rosnička. Spolupráca s nezriaďovanou kultúrou prinesie celkovo 40 projektov, chýbať nebudú napríklad tanečné workshopy Tanec pri fontáne či festival Slovenské historické organy.
Bratislavské kultúrne leto prinesie opäť medzinárodné festivaly i menšie komunitné udalosti. Deti poteší ďalší ročník cyklu divadelných predstavení pre najmenších známy ako Nedeľná desiata na Kultúrnej scéne v Sade Janka Kráľa. Príležitosť zaspievať si „len tak pre radosť pod holým nebom“ ponúkne po prvýkrát projekt Do spevu v Sade. V Koncertnej sieni Klarisky vystúpi český pesničkár Karel Plíhal, podporiť nadané rómske deti pozývajú organizátori na galakoncert Divých Makov. Milovníci organovej hudby sa môžu tešiť na úvodný koncert 35. ročníka s historickým organom v priestoroch bývalého Kostola klarisiek, a to v rámci medzinárodného festivalu Slovenské historické organy.
Program bude pripravený aj v Dome hudby a na Bielej ulici 6. Spoznať mestské hradby a okolie z festivalovej perspektívy umožnia štyri Večery na hradbách. Filmové diela jedného z najvýraznejších slovenských režisérov Martina Šulíka sa budú premietať počas vybraných letných večerov v Amfiteátri Mičurin.
Rozlúčku s letom pripravuje BKIS na posledný augustový víkend, na Námestí slobody už po štvrtýkrát. Definitívnou rozlúčkou bude slávnostný koncert Slovenskej filharmónie.
Bližšie informácie o festivale sú zverejnené na webovej stránke www.bratislavskekulturneleto.sk.
„Azda niet výstižnejšieho pomenovania smiechu ako od Júliusa Satinského, že ‚smiech je najkratšou vzdialenosťou medzi ľuďmi‘. Umelecký odkaz oboch autorov, hlboko vpísaný do ich dlhoročnej tvorby, je tým, čím počas Dňa humoru ožije Dunajská ulica. Na chvíľu sa vrátime do relácie ‚Kto si je za dverami‘, ikonické piesne Jara Filipa a Petra Lipu, ktoré predbehli svoju dobu i generáciu, si vypočujeme v novom šate,“ priblížila Bleho Francúzová.
V Parku na Dunajskej ulici bude možné uvidieť legendárne divadelné ukážky, archívne premietania, koncerty, workshopy a improvizácie. Pozvanie prijali viacerí herci, umelci, divadelníci či priatelia a kolegovia týchto dvoch umelcov.
Počas mestského festivalu privítajú návštevníkov okrem trvalých kultúrnych scén aj typicky letné ako Kultúrna scéna v Sade Janka Kráľa, mestské hradby, nádvorie Domu hudby alebo Námestie slobody či zrekonštruované kúpalisko Rosnička. Spolupráca s nezriaďovanou kultúrou prinesie celkovo 40 projektov, chýbať nebudú napríklad tanečné workshopy Tanec pri fontáne či festival Slovenské historické organy.
Bratislavské kultúrne leto prinesie opäť medzinárodné festivaly i menšie komunitné udalosti. Deti poteší ďalší ročník cyklu divadelných predstavení pre najmenších známy ako Nedeľná desiata na Kultúrnej scéne v Sade Janka Kráľa. Príležitosť zaspievať si „len tak pre radosť pod holým nebom“ ponúkne po prvýkrát projekt Do spevu v Sade. V Koncertnej sieni Klarisky vystúpi český pesničkár Karel Plíhal, podporiť nadané rómske deti pozývajú organizátori na galakoncert Divých Makov. Milovníci organovej hudby sa môžu tešiť na úvodný koncert 35. ročníka s historickým organom v priestoroch bývalého Kostola klarisiek, a to v rámci medzinárodného festivalu Slovenské historické organy.
Program bude pripravený aj v Dome hudby a na Bielej ulici 6. Spoznať mestské hradby a okolie z festivalovej perspektívy umožnia štyri Večery na hradbách. Filmové diela jedného z najvýraznejších slovenských režisérov Martina Šulíka sa budú premietať počas vybraných letných večerov v Amfiteátri Mičurin.
Rozlúčku s letom pripravuje BKIS na posledný augustový víkend, na Námestí slobody už po štvrtýkrát. Definitívnou rozlúčkou bude slávnostný koncert Slovenskej filharmónie.
Bližšie informácie o festivale sú zverejnené na webovej stránke www.bratislavskekulturneleto.sk.