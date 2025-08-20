< sekcia Regióny
Bratislavské kultúrne leto ukončí Finále pri fontáne
Vstup je voľný.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Posledný augustový víkend bude v hlavnom meste patriť rozlúčke s Bratislavským kultúrnym letom. Záverečný dvojdňový program s názvom Finále pri fontáne je naplánovaný na 30. a 31. augusta na Námestí slobody. TASR o tom informovala PR manažérka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Zuzana Bleho Francúzová.
Pripomenula, že 50. ročník najstaršieho mestského festivalu nadviazal na obľúbené formáty minulých rokov, po rokoch sa vrátil na Amfiteáter Železná studnička a prvýkrát zaplnil letným programom aj Georgievitsov palác - Dom hudby. Desať týždňov celomestského programu, do ktorého sa zapojilo 14 mestských častí, deväť mestských organizácií a viacero partnerských organizácií, uzavrie veľkolepé Finále pri fontáne.
Sobotná časť podujatia sa začne od 17.00 h. Do 22.00 h roztancujú návštevníkov tanečné beaty v štýle balearic, disco a house. „Za mixážnym pultom sa vystriedajú Dj-i zo Slovenska - Bali G & Rhuby Wax z Fractal Disco Clubu, DJ-ka Maron z Budapešti a Altroy Jerome z Detroitu pôsobiaci vo Viedni,“ približuje BKIS.
Do pozornosti dáva aj koncert nášho prvého symfonického telesa so 75 hudobníkmi, na ktorý sa môže verejnosť tešiť už po tretí raz. Slovenská filharmónia v poslednú augustovú nedeľu o 17.00 h predstaví pod taktovkou Martina Leginusa novú, v poradí 77. koncertnú sezónu výberom z najkrajších a najznámejších melódií pod názvom Tanec a karneval.
„Odznejú diela nezabudnuteľných hudobných skladateľov stvárňujúce fenomén tanečného pohybu,“ uvádzajú organizátori ku koncertu, na ktorom si návštevníci vypočujú napríklad karnevalovú atmosféru zhmotnenú Hectorom Berliozom i Antonínom Dvořákom, náladu majálesu zachytenú slovenským skladateľom Ľudovítom Rajterom, Polovecké tance Alexandra Borodina z opery Knieža Igor, ale aj Intermezzo z Pucciniho opery Manon Lescaut a Adagio z baletu Arama Chačaturiana Spartakus. „Známe diela klasickej hudby v podaní nášho prvého orchestra predstavujú pozvánku pre publikum všetkých generácií na novú sezónu Slovenskej filharmónie a zároveň ukazujú krásu a širokú rozmanitosť klasickej hudby,“ dodáva generálny riaditeľ SF Marián Turner.
