Bratislavské kultúrne stredisko pomôže organizovať kultúrne podujatia

Bratislava 16. októbra (TASR) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) pomôže aj v budúcom roku rôznym združeniam i jednotlivcom pri organizácii kultúrnych alebo komunitných podujatí. Žiadosti v rámci aktuálnej výzvy v systéme Open Call prijíma do 31. októbra. Novinkou bude poskytnutie priestorov na Bielej ulici. TASR o tom informovala Barbora Lehotská z BKIS.



"Prioritou otvorenej výzvy je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, rozvoj verejných priestranstiev a vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry na celom území hlavného mesta," konštatuje BKIS.



Uchádzať sa o podporu môžu jednotlivci, živnostníci, občianske združenia či neziskové organizácie, ale aj nadácie, neformálne iniciatívy či komerčné subjekty. Žiadatelia nemusia mať sídlo v hlavnom meste, dôležité však je, aby sa na území Bratislavy toto podujatie konalo. Zvýhodnené budú projekty, ktoré sa konajú v mestských častiach a napĺňajú tak dlhodobú snahu BKIS o decentralizáciu kultúry v hlavnom meste.



Aktuálna výzva je určená pre podujatia realizované v období od 1. februára do 31. mája 2024 a neskôr, priestory na Bielej ulici sú k dispozícii od 1. marca. Do výzvy je možné prihlásiť sa s hotovým projektom, jasnou dramaturgiou a realizačným plánom. O tom, ktoré projekty získajú podporu, rozhodne do konca novembra 2023 komisia. Bodovanie žiadostí bude vychádzať zo zverejnených hodnotiacich kritérií.



Všetky dôležité informácie o výzve, formuláre či celé znenie hodnotiacich kritérií je zverejnené na webovej stránke www.opencall.sk.



Mestská organizácia spustila Open Call vo februári 2022. Prostredníctvom formuláru Podpora a spolupráca pomohla zrealizovať takmer 240 žánrovo rôznorodých podujatí. Pomoc získal napríklad medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie, komunitný Dobrý trh či festival súčasného tanca Bratislava v pohybe. Rovnako tak menšie podujatia neformálnej iniciatívy Kopec susedov, multižánrový festival Živé Račko alebo susedská iniciatíva, ktorá každoročne pripravuje Spomienku na Deža.