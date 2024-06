Bratislavské kúpaliská sú pripravené, päť z nich sa otvára už v sobotu

Bratislava 14. júna (TASR) - V sobotu (15. 6.) predpoludním sa otvoria bratislavské mestské kúpaliská. "Od 09.00 h začnú vítať prvých návštevníkov na kúpaliskách Rosnička, Tehelné pole, v Lamači i Krasňanoch, rovnako na prírodnom kúpalisku Zlaté piesky," informovala Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy.



Ku kúpaliskám, ktoré STaRZ spravuje, pribudne túto sezónu aj kúpalisko Mičurín, spolu s kúpaliskom Rača a Delfín by malo byť otvorené následne v júni.



"I napriek nárastu prevádzkových nákladov ostávajú ceny v porovnaní s minulým rokom, nezmenené," informoval riaditeľ STaRZ Ladislav Križan. Pripomenul, že mestská organizácia pred otvorením sezóny investovala do rekonštrukcie niektorých bazénov a technológií, tiež do údržby areálov a sociálnych zariadení či nových prvkov.



"Na vybraných kúpaliskách spúšťame túto sezónu aj používanie vratných pohárov v rámci gastro ponuky," dodal Križan. Vysvetlil, že krok je reakciou na neustále sa zvyšujúci odpad z gastro prevádzok.